„Manau, kad toliau tikriausiai reikėtų keturšalio susitikimo, nes kai kalbame apie saugumo garantijas, kalbame apie viso Europos žemyno saugumą“, – sakė E. Macronas susitikime su Europos vadovais, D. Trumpu ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Baltuosiuose rūmuose.
Emmanuelis Macronas paragino surengti keturšalį Ukrainos, Rusijos, JAV ir Europos susitikimą
2025-08-18 23:22
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas), reaguodamas į JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) viltis suvesti Ukrainos ir Rusijos prezidentus, pirmadienį paragino surengti keturšalį susitikimą, kuriame dalyvautų europiečiai.
Emmanuelis Macronas ir Donaldas Trumpas / AP nuotr.
Naujausi komentarai