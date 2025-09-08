 Emmanuelis Macronas per artimiausias kelias dienas paskirs naują ministrą pirmininką

2025-09-08 22:19
BNS inf.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) per artimiausias kelias dienas paskirs naują ministrą pirmininką, Francois Bayrou (Fransua Bairu) pralaimėjus balsavimą parlamente dėl pasitikėjimo jo vyriausybe, pirmadienį pranešė prezidentūra.

Emmanuelis Macronas
Emmanuelis Macronas / P. Peleckio / BNS nuotr.

E. Macronas „rytoj (antradienį) susitiks su ministru pirmininku Francois Bayrou, kad priimtų jo vyriausybės atsistatydinimo pareiškimą. Prezidentas artimiausiomis dienomis paskirs naują ministrą pirmininką“, priduriama jos pranešime.

