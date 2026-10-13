Ekspertas: tiesioginė egzekucijos transliacija gali tapti teroristų verbavimo priemone

Gruodžio 3 d. Teksaso valstijoje esančioje Fort Hudo karinėje bazėje numatyta 56 metų Nidalui Hasanui įvykdyti mirties bausmę sušaudant. 2009 m. jis šioje bazėje nušovė 13 žmonių.
Sprendimas tiesiogiai transliuoti egzekuciją, kuri būtų pirmoji JAV kariuomenės įvykdyta mirties bausmė sušaudant nuo 1945 m., sulaukė plačios kritikos. Prie kritikų prisidėjo ir aukščiausias pareigas Kongrese einantis respublikonas.
„Nerimą kelia tai, kad toks vaizdo įrašas galėtų tapti priemone būsimiems teroristams verbuoti. Turime gerai apsvarstyti visas tokio sprendimo pasekmes“, – transliuotojui „CBS News“ sakė M. Johnsonas.
Respublikonų įstatymų leidėjas taip pat pareiškė, kad bet kuriuo atveju nežiūrėtų egzekucijos, net jei ji būtų transliuojama tiesiogiai.
„Yra kolegų, kuriems tai kelia susirūpinimą“, – sakė jis.
Tačiau JAV gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas stojo ginti sumanymą tiesiogiai transliuoti egzekuciją.
„Užtikrinsime, kad žmonės galėtų ją stebėti, kad ji būtų vieša“, – pareiškė jis.
Savo ruožtu JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad galutinis sprendimas, ar egzekucija bus transliuojama tiesiogiai, dar nepriimtas.
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