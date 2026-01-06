 Ekspertai prognozuoja lėtesnį elektromobilių paklausos augimą

Ekspertai prognozuoja lėtesnį elektromobilių paklausos augimą

2026-01-06
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Elektromobilių pardavimai pasaulyje 2026-aisiais augs lėčiausiai nuo COVID-19 pandemijos pirmųjų metų, prognozuoja „Benchmark Mineral Intelligence“ analitikai.

Ekspertai prognozuoja lėtesnį elektromobilių paklausos augimą / Pixabay nuotr.

Jų vertinimais, šiemet pasaulyje bus nupirkta 24 mln. elektra varomų automobilių – 13 proc. daugiau nei pernai, kai jų pardavimai augo 22 procentais.

„Benchmark Mineral Intelligence“ pažymi, jog elektromobilių paklausą sulėtins mokesčių lengvatų panaikinimas Jungtinėse Valstijose, Europos Sąjungos sprendimas atsisakyti tikslo iki 2035-ųjų nutraukti naujų automobilių su vidaus degimo varikliais pardavimus ir Kinijos ekonomikos sulėtėjimas.

Prognozuojama, jog JAV naujų elektromobilių rinka šiemet gali susitraukti 29 proc. iki 1,1 mln., tačiau Europos turėtų augti 14 proc. iki 4,9 milijono.

Tikimasi, kad Kinijoje, didžiausioje elektromobilių rinkoje, per šiuos metus jų bus įsigyta veikiausiai šeštadaliu daugiau nei pernai – 15,5 mln., įskaitant hibridinius.

