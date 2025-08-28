EK vadovė: Putinas privalo sėsti prie derybų stalo dėl taikos Ukrainoje

Toks U. von der Leyen pareiškimas pasirodė Kremliui ir toliau neatsakant į D. Trumpo pastangas surengti tiesiogines V. Putino ir V. Zelenskio derybas, kuriomis siekiama nutraukti Rusijos invaziją į Ukrainą.
„Ką tik kalbėjausi su prezidentu Zelenskiu, o vėliau su prezidentu Trumpu, po didelio masto atakos Kyjivui, kai taip pat smogta mūsų ES biurui. Putinas privalo sėsti prie derybų stalo“, – socialiniame tinkle „X“ rašė U. von der Leyen.
„Turime užtikrinti teisingą ir ilgalaikę taiką Ukrainai su tvirtomis ir patikimomis saugumo garantijomis, kurios pavers šalį plienine dygliakiaule“, – pridūrė ji.
Tuo tarpu Maskva naktį surengė vieną didžiausių savo atakų prieš Ukrainą, kuri nusinešė mažiausiai 17 žmonių gyvybes Kyjive. Be kita ko, apgadintas pastatas, kur įsikūrusi Europos Sąjungos (ES) diplomatinė atstovybė.
Vakarų valstybės, JAV vadovaujant taikos pastangoms, šiuo metu taip pat diskutuoja, kaip užtikrinti Ukrainos saugumą, jei įsigaliotų koks nors paliaubų susitarimas.
D. Trumpas užsiminė, kad Jungtinės Valstijos galėtų prisidėti paremdamos Europos taikos palaikymo planą, tačiau nesiųs Amerikos karių į Ukrainą.
U. von der Leyen rašė, kad „Europa visapusiškai atliks savo vaidmenį“, pabrėždama svarbią naują ES programą, skirtą padėti finansuoti ginklų tiekimą Ukrainai.