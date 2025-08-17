EK vadovė pagyrė Trumpo pasiūlymą

Taip ji pareiškė priimdama Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį prieš svarbų pirmadienio susitikimą Baltuosiuose rūmuose.
„Mes sveikiname prezidento Trumpo norą prisidėti prie (NATO) 5-ojo straipsnio tipo saugumo garantijų Ukrainai, o Norinčiųjų koalicija, įskaitant Europos Sąjungą (ES), yra pasirengusios prisidėti“, – sakė U. von der Leyen.
V. Zelenskį, pirmadienį vykstantį į Vašingtoną susitikti su D. Trumpu, lydės Europos lyderiai, įskaitant U. von der Leyen.
Nemato jokių ženklų, kad Rusija sutiktų su trišaliu susitikimu
V. Zelenskis pareiškė nematąs jokių ženklų, kad Rusija sutiktų su trišaliu viršūnių susitikimu, kuriame dalyvautų Ukraina ir Jungtinės Valstijos, kaip pasiūlė D. Trumpas.
„Kol kas Rusija nerodo jokių ženklų, kad trišalis susitarimas įvyks, o jei Rusija atsisakys, turės būti įvestos naujos sankcijos“, – bendroje spaudos konferencijoje su U. von der Leyen sakė V. Zelenskis.