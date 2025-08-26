Trumpas: saugumo garantijas Ukrainai suteiks Europa, bet dalyvaus ir JAV

„Europa suteiks jiems (Ukrainai – red.) reikšmingas saugumo garantijas, ir jie (europiečiai – red.) turėtų tai padaryti, nes jie yra čia pat. Bet mes dalyvausime kaip atsarginė grandis, – sakė D. Trumpas. – Mes jiems padėsime. Manau, kad jei pasieksime susitarimą – o aš manau, jog pasieksime – tada praktiškai nekils jokių problemų.“
D. Trumpas dar kartą pareiškė norą nutraukti karą. „Noriu, kad žmonės nebebūtų žudomi“, – tvirtino valstybės vadovas. Tačiau jis ir vėl sukritikavo ankstesnę administraciją, kuri esą skyrė Ukrainai 350 mlrd. dolerių, ir pavadino prezidentą Volodymyrą Zelenskį „geriausiu pardavėju“, nors pats D. Trumpas anksčiau šią sumą paneigė.
JAV prezidentas kartu nurodė, kad jo administracija radikaliai pakeitė požiūrį. „Mes nebemokame jokių pinigų Ukrainai. Iš tiesų yra priešingai – jie paprašo per NATO. NATO paprašo raketų arba „Patriot‘ų“, mes perduodame raketas NATO, o NATO mums sumoka visą sumą“, – kalbėjo jis.
Pasak D. Trumpo, dėl jo įdėtų pastangų sąjungininkų indėlis į gynybą NATO aljanse padidėjo nuo 2 iki 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), o tai leidžia sukaupti „trilijonus dolerių“, kurie gali būti panaudoti Ukrainai paremti. „Nenoriu užsidirbti iš Ukrainos. Noriu, kad karas baigtųsi, nes noriu išgelbėti visas tas gyvybes“, – pridūrė D. Trumpas.