ECB pareigūnas įspėja, kad DI burbulas gali lemti akcijų rinkos korekciją

Finansų rinkos tebėra jautrios staigiems turto kainų pokyčiams, Frankfurte surengtoje konferencijoje „Euro Finance Week“ sakė Luisas de Guindosas. Pasak jo, optimistinės nuotaikos, tvyrančios nuo tada, kai pasaulinės akcijų rinkos atsigavo po balandžio mėnesį pasiektų žemumų, dar labiau išaugino didelę akcijų vertę finansų rinkose.
„Tuo pat metu dar labiau padidėjo rinkos koncentracija ir tarpusavio ryšys tarp keleto didelių JAV įsikūrusių technologijų įmonių, todėl rinkos liko neapsaugotos nuo rizikos, kylančios dėl galimų smūgių jų verslo modeliams, susijusiems su DI“, – tvirtino L. de Guindosas.
Pastarosiomis savaitėmis išaugo susirūpinimas dėl didelės JAV technologijų bendrovių, tokių kaip „Nvidia“, „Amazon“, „Google“ ir „Microsoft“, vertės. Dėl didžiulės rinkos kapitalizacijos šios įmonės taip pat turi didelę įtaką indeksų fondams, tokiems kaip „MSCI World“, kurie yra populiarūs privačių investuotojų gretose.
Stebėtojai baiminasi, kad DI populiarumas sukūrė burbulą, kuris netrukus gali sprogti ir lemti didelius nuostolius akcijų rinkose. Pastaruoju metu padidėjo nervingumas, kadangi investuotojai svarsto, ar daugybės bendrovių didelės investicijos į DI vėliau atsipirks ir pateisins dabartinį akcijų kainų lygį.
L. de Guindosas pažymėjo, kad dėl „akivaizdaus atotrūkio tarp vyraujančio ekonominės politikos neapibrėžtumo ir palankių rinkos kainų“ galimi „staigūs nuotaikų pokyčiai“. Jei būtų pastebėtas staigus rinkos nuosmukis, euro zonos nebankinių subjektų balansai gali patirti spaudimą.
„Nuolatinis su likvidumu susijęs pažeidžiamumas atvirojo tipo fonduose ir dideli svertai rizikos draudimo fonduose didina skubių išpardavimų riziką, o tai gali sustiprinti įtampą rinkoje“, – tikino ECB vicepirmininkas, kuris yra buvęs Ispanijos ekonomikos ministras.
Jis kartu nurodė, kad tolesnės rizikos finansiniam stabilumui apima didelę kai kurių pramoninių šalių valstybės skolą ir neigiamus JAV muitų padarinius įmonėms ir bankams.
