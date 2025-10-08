Dvi dienas kilusios gamtinių dujų kainos Europoje patraukė žemyn

Europa prieš šildymo sezoną didžiąja dalimi pasipildė savo dujų atsargas: Europos Sąjungoje (ES) saugyklos užpildytos vidutiniškai 82,9 proc., vien Italijoje – 93 proc., Prancūzijoje – 92,5 proc., o Vokietijoje – 76,3 procento.
Vis dėlto prognozuojami vėsesni orai – o oro temperatūra Prancūzijoje ir Vokietijoje nuo spalio vidurio turėtų būti maždaug 2 laipsniais Celsijaus žemesnė už normą – turėtų padidinti šildymo poreikius.
Tuo tarpu dėl didžiausios nuo karo pradžios Rusijos atakų bangos prieš Ukrainos dujų infrastruktūrą kilo susirūpinimas dėl galimų tiekimo sutrikimų ir didesnio Europos dujų eksporto į Ukrainą šią žiemą.
Rinkose prognozuojama, kad pasauliniai SGD skystinimo pajėgumai iki 2030 metų padidės 60 proc., iš kurių pusė bus Jungtinėse Valstijose, o tai kelia susirūpinimą dėl pasiūlos pertekliaus.
Prekiautojai mano, kad paklausa augs lėčiau už pasiūlą, o tai darys spaudimą kainoms mažėti ir Azijoje, ir Europoje.
