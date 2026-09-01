Duomenis Berlyne pavogę kibernetiniai nusikaltėliai reikalauja 2 mln. eurų išpirkos

„Tiesa, kad atsakomybę už šį išpuolį prisiėmė grupuotė, pasivadinusi „Rhysida“, kuri tvirtina, kad turi 5,7 terabaitų pavogtų duomenų“, – sakė miesto savivaldybės atstovė spaudai Christine Richter.
Ji pridūrė, kad nuo praėjusio penktadienio ši grupuotė tamsiajame tinkle organizuoja aukcioną, kuriame siūlo įsigyti pavogtus duomenis.
„Mažiausias pasiūlymas yra 30 bitkoinų, o tai sudaro apie 2 mln. eurų. Aukcionas vyks iki penktadienio, – sakė Ch. Richter. – Reikia manyti, kad vėliau duomenys bus perparduoti arba paskelbti pilna apimtimi ar iš dalies.“
Ch. Richter paaiškino, kad ši grupuotė yra labai profesionali ir siejama su įvairiais kibernetiniais išpuoliais, įvykdytais Šiaurės ir Pietų Europoje, Vokietijoje bei JAV.
„Nėra jokių įrodymų, kad ji būtų susijusi su Rusija ar net su Rusijos valstybe, tačiau kita vertus to taip pat negalima atmesti“, – pridūrė ji.
Žinia apie kibernetinę ataką pasirodė rugpjūčio 14 d. Remiantis dabartiniais duomenimis, rugpjūčio 7–12 d. įvyko didelio masto duomenų nutekėjimas, kurio metu buvo nutekinti ir slapti asmens duomenys.
Berlyno meras Kai‘jus Wegneris penktadienį pareiškė, kad miestas nesileis šantažuojamas.
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