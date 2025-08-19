Donaldas Tuskas: Norinčiųjų koalicija patvirtino paramą Ukrainai

D. Tuskas dalyvavo telekonferencijoje kartu su daugiau nei 30 valstybių atstovais, kurios metu taip pat buvo apžvelgti penktadienį Aliaskoje vykusio JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimo bei pirmadienį Vašingtone surengtų derybų rezultatai.
„Mes visi dar kartą patvirtinome būtinybę toliau remti Ukrainą kare su Rusija“, – platformoje „X“ parašė D. Tuskas ir pridūrė, kad tai buvo „teigiama įžanga į prasidedančią Europos Vadovų Tarybą“.
Po EVT narių vaizdo konferencijos D. Tuskas „X“ paskyroje pranešė: „Visi nori taikos, niekas nenori Ukrainos kapituliacijos.“
Lenkijos vyriausybės atstovas Adamas Szlapka antradienį surengtoje spaudos konferencijoje taip pat pakomentavo koalicijos ir EVT pokalbius. Jis sakė, kad abiejų formatų dalyviai nori teisingos ir ilgalaikės taikos Ukrainoje. „O V. Putino pagrobti vaikai turėtų grįžti namo“, – pridūrė jis.
Pirmadienį D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, o po to dar vyko derybos su Europos lyderiais. Vėliau jis paskambino V. Putinui, kad aptartų galimybę surengti V. Zelenskio ir V. Putino susitikimą, po kurio pokalbiai vyktų trišaliu formatu, kuriame dalyvautų ir jis pats. D. Trumpas taip pat prakalbo apie pasirengimą padėti europiečiams užtikrinti taiką.
