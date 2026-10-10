Donaldas Trumpas: Ukrainai reikia naujo prezidento, kuris sutiks užbaigti karą

D. Trumpas žurnalistams Baltuosiuose rūmuose sakė, kad V. Zelenskiui buvo pasakęs „daryk, ką nori“ prieš Rusiją, bet „neatakuok naftos perdirbimo gamyklų“.
„Jam geriau, po velnių, liautis“, – sakė D. Trumpas ir pridūrė, kad, jo nuomone, „atėjo laikas Ukrainai gauti naują prezidentą“, kuris sutiks užbaigti karą.
JAV prezidentas penktadienį pranešė užsitikrinęs Rusijos vadovo Vladimiro Putino sutikimą tiekti dyzeliną JAV ir pasaulio rinkoms.
Tai, pasak JAV lyderio, padės suvaldyti sparčiai augančias energijos kainas kilus karui su Iranu.
„Rusija nedelsdama patieks daugiau nei 300 tūkst. tonų dyzelinio kuro Amerikos ir pasaulio rinkoms“, – po derybų su V. Putinu socialiniuose tinkluose teigė D. Trumpas.
Maskva ketina užtikrinti „dar 500 tūkst. tonų lapkričio mėnesį ir 1 mln. tonų iš karto po to“, penktadienį savo platformoje „Truth Social“ pridūrė D. Trumpas.
Ukrainos prezidentas V. Zelenskis iš karto pasmerkė šį siūlymą.
„Tai tikrai nesąžininga, tai tikrai neverta mūsų partnerių ir, mano požiūriu, tai silpnas sprendimas“, – žurnalistams sakė jis.
V. Zelenskis pabrėžė, kad tai reikštų „papildomus pinigus Rusijos karui“ prieš Ukrainą, ir pridūrė, jog „tai tik skatina Putiną ir suteikia jam galimybę kariauti dar intensyvesnį karą“.
Jo teigimu, Ukrainos komanda, penktadienį ir šeštadienį Floridoje susitikusi su D. Trumpo pasiuntiniais, „tiesiog pasitarnavo kaip priedanga“ šiam susitarimui su Maskva.