Donaldas Trumpas teigia, kad Airijos susivienijimas būtų „fantastiška“

Šiuo politiškai jautriu pareiškimu D. Trumpas pasidalijo pradėdamas dviejų dienų vizitą Airijoje, kuriame persipina jo prezidentinės pareigos ir asmeniniai verslo interesai.
Susitikęs su Airijos ministru pirmininku Dubline, D. Trumpas pažymėjo, kad Airijos Respublikos ir Šiaurės Airijos, kurios atskirtos jau daugiau nei šimtmetį, susivienijimas būtų „fantastiškas dalykas“.
„Mano požiūriu, tai galiausiai įvyks. Tad gali įvykti ir dabar“, – sakė jis žurnalistams, nors pridūrė, kad „Jungtinė Karalystė (JK), žinoma, turės ką pasakyti šiuo klausimu“.
Airijos sala į Airijos Respubliką pietuose ir JK priklausančią Šiaurės Airiją yra padalinta nuo 1921 metų.
Pagal 1998 metų Didžiojo penktadienio susitarimą, nutraukusį tris dešimtmečius trukusį sektantišką smurtą Šiaurės Airijoje, nusinešusį apie 3 tūkst. gyvybių, referendumas gali būti surengtas, jei JK vyriausybė nuspręs, kad dauguma ten gyvenančių žmonių tikriausiai pasisakys už prisijungimą prie Airijos Respublikos.
Kad susivienijimas įvyktų, už tai taip pat turėtų balsuoti Airijos Respublikos gyventojai.
JAV anksčiau šiuo klausimu laikėsi neutralios pozicijos.
JK ministras pirmininkas Andy Burnhamas (Endis Bernamas) praėjusį mėnesį pabrėžė, kad vienybės referendumas „nėra svarstomas“, o tai sulaukė griežto už vienybę pasisakančios partijos „Sinn Fein“ atsako.
„Mes, sąjungininkai, nesame suinteresuoti mūsų šalies sunaikinimu prisijungiant prie Airijos Respublikos“, – socialiniame tinkle „X“ į D. Trumpo komentarus atsakė už Britaniją pasisakančios Demokratinės junionistų partijos lyderis Gavinas Robinsonas (Gevinas Robinsonas).
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