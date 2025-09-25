„Gali būti labai greitai. Jei susitikimas bus geras, beveik nedelsiant“, – prieš derybas žurnalistams Ovaliajame kabinete sakė D. Trumpas, paklaustas, ar kada panaikins sankcijas NATO narei Turkijai.
Donaldas Trumpas: sankcijos Turkijai gali būti panaikintos, jei derybos su prezidentu bus sėkmingos
2025-09-25 20:52
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ketvirtadienį pareiškė, kad Vašingtono sankcijos Turkijos gynybos sektoriui dėl rusiškų raketų pirkimo gali būti panaikintos labai greitai, jei derybos su turkų lyderiu Recepu Tayyipu Erdoganu (Redžepu Tajipu Erdohanu) praeis sklandžiai.
Recepas Tayyipas Erdoganas ir Donaldas Trumpas / AFP nuotr.
Naujausi komentarai