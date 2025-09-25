 Donaldas Trumpas: sankcijos Turkijai gali būti panaikintos, jei derybos su prezidentu bus sėkmingos

2025-09-25 20:52
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ketvirtadienį pareiškė, kad Vašingtono sankcijos Turkijos gynybos sektoriui dėl rusiškų raketų pirkimo gali būti panaikintos labai greitai, jei derybos su turkų lyderiu Recepu Tayyipu Erdoganu (Redžepu Tajipu Erdohanu) praeis sklandžiai.

Recepas Tayyipas Erdoganas ir Donaldas Trumpas
Recepas Tayyipas Erdoganas ir Donaldas Trumpas / AFP nuotr.

