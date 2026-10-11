„Nedelsiant įsigalioja ENERGETINĖS PALIAUBOS kare tarp Rusijos ir Ukrainos. Abi šalys susitarė. Nelaužykite jų!“ – išsamesnės informacijos nepateikdamas savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.
Donaldas Trumpas: Rusija ir Ukraina susitarė dėl energetinių paliaubų
2026-10-11 17:30
JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį trumpame pareiškime pranešė, kad Rusija ir Ukraina susitarė sustabdyti smūgius viena kitos energetikos infrastruktūrai.
Donaldas Trumpas: Rusija ir Ukraina susitarė dėl energetinių paliaubų / Michele Ursi / Alamy nuotr.