 Donaldas Trumpas: Rusija ir Ukraina susitarė dėl energetinių paliaubų

Donaldas Trumpas: Rusija ir Ukraina susitarė dėl energetinių paliaubų

2026-10-11 17:30
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį trumpame pareiškime pranešė, kad Rusija ir Ukraina susitarė sustabdyti smūgius viena kitos energetikos infrastruktūrai.

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<span>Donaldas Trumpas: Rusija ir Ukraina susitarė dėl energetinių paliaubų</span>
Donaldas Trumpas: Rusija ir Ukraina susitarė dėl energetinių paliaubų / Michele Ursi / Alamy nuotr.

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„Nedelsiant įsigalioja ENERGETINĖS PALIAUBOS kare tarp Rusijos ir Ukrainos. Abi šalys susitarė. Nelaužykite jų!“ – išsamesnės informacijos nepateikdamas savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.

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