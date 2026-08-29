Donaldas Trumpas paskelbė apie naujos JAV „Kosmoso akademijos“ įkūrimą

Ši įstaiga rengs būsimus civilius bei karinius erdvės, kurioje JAV susiduria su Kinijos konkurencija, specialistus.
Savo kalboje NASA kosmoso centre Hjustone D. Trumpas pažymėjo, kad naujoji įstaiga bus kuriama remiantis garsiosios JAV Vest Pointo karo akademijos pavyzdžiu.
„Ji vadinsis JAV kosmoso akademija. Tai reikšmingas įvykis“, – pareiškė D. Trumpas pasirašydamas vykdomąjį įsaką dėl šios mokyklos steigimo.
„Ji tarnaus tiek JAV kosmoso pajėgoms, tiek NASA ir civilinei kosminių skrydžių pramonei. Akademija pritrauks, apmokys ir išleis geriausius mūsų šalies specialistus“, – teigė prezidentas.
D. Trumpas pabrėžė, kad JAV kosmoso pajėgos, kurios yra šeštoji JAV ginkluotųjų pajėgų rūšis, atliko svarbų vaidmenį vykdant pastaruoju metu rengtas amerikiečių karines operacijas Venesueloje bei Irane.
Prezidentas neatskleidė, kurioje vietoje bus statoma naujoji akademija.
JAV vadovas taip pat įteikė Kongreso kosmoso garbės medalį NASA misijos „Artemis 2“ įgulai, kuri balandį praskrido pro Mėnulį.
Kosmosas tampa vis svarbesne strategine sritimi pasaulio galioms – ir kariniu, ir technologiniu požiūriu.
Jungtinės Valstijos varžosi su Kinija lenktynėse, kuriose siekiama išlaipinti astronautus Mėnulyje iki 2030 metų – praėjus daugiau nei 50 metų po to, kai žmonės pirmą kartą žengė Mėnulio paviršiumi.
Praėjusią savaitę D. Trumpas pažadėjo „aukso amžių“ kosmoso srityje, siekdamas paspartinti raketų paleidimus, įskaitant misijas į Marsą ir Mėnulį.
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