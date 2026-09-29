Donaldas Trumpas palaikė idėją švelninti sankcijas Rusijai mainais į politinių kalinių paleidimą

„The Atlantic“ tvirtina, kad JAV prezidentas palaikė šią idėją.
Leidinys primena, kad J. Coale'as išbandė tokį požiūrį Baltarusijoje: po to, kai buvo paleisti šimtai politinių kalinių, JAV sušvelnino sankcijas ir pradėjo derybas dėl baltarusiškų trąšų pirkimo.
Dabar J. Coale'as šį modelį nori pritaikyti Rusijai.
Pasak „The Atlantic“, JAV atstovai taip pat svarsto galimybę sudaryti didelio masto verslo sandorių su Rusija, vadindami tai strategijos siekiant taikos dalimi.
Tuo pat metu JAV bando susitarti dėl riboto ugnies nutraukimo, visų pirma smūgių energetikos infrastruktūrai ir laivybai Juodojoje jūroje. Tačiau Rusija toliau puola Ukrainą, o Ukrainos pareigūnai artimiausiu metu nesitiki rimtų taikos derybų.
Pagal J. Coale'o sumanymą, politinių kalinių išlaisvinimas ir laipsniškas prekybos atnaujinimas galėtų sukurti naujus dialogo tarp JAV ir Rusijos kanalus bei paskatinti Kremlių nutraukti karą.
Tačiau šios strategijos kritikai baiminasi, kad politinių kalinių išlaisvinimas mainais į sankcijų sušvelninimą gali paskatinti autoritarinius režimus elgtis priešingai ir imti įkaitais naujus žmones.
Pirmadienį Baltieji rūmai iškėlė J. Coale'o kandidatūrą į prezidento specialiojo pasiuntinio įkaitų klausimais postą. Jei Senatas patvirtins jo paskyrimą, jam bus suteiktas ambasadoriaus rangas ir statusas.
Paprašytas pakomentuoti jo misiją, Baltųjų rūmų atstovas pažymėjo: „Prezidentas ir jo komanda, kaip ir anksčiau, stengiasi atlikti konstruktyvų vaidmenį siekiant užbaigti karą tarp Rusijos ir Ukrainos, ir jis ir toliau optimistiškai vertina galimybę, kad mums galiausiai pavyks sudaryti taikos susitarimą“.
J. Coale'as, pasak leidinio, planuoja derinti savo veiksmus su Steve'u Witkoffu (Stivu Vitkofu), kuris yra pagrindinis D. Trumpo kontaktinis asmuo santykiuose su Rusijos puse.
Laikraštis „The New York Times“ anksčiau rašė, kad Baltuosiuose rūmuose svarstoma galimybė su Rusija pasirašyti tam tikrus verslo susitarimus, siekiant „patvirtinti savo gerus ketinimus“.
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