2025-11-17 23:28
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) antrą kartą suteikė malonę JAV Kapitolijaus šturme 2021-ųjų sausio 6-ąją dalyvavusiam sukarintos grupuotės nariui, kuris kalėjo už neteisėtą šaunamųjų ginklų laikymą.

Donaldas Trumpas pakartotinai suteikė malonę kalėjusiam JAV Kapitolijaus šturmo dalyviui / Scanpix nuotr.

D. Trumpas jau buvo suteikęs malonę kraštutinių dešiniųjų grupės „Oath Keepers“ nariui Danui Wilsonui (Danui Vilsonui) ir daugiau nei 1,5 tūkst. kitų riaušininkų sausio 20-ąją, savo inauguracijos dieną.

Tačiau atskiras D. Wilsono nuteisimas už neteisėtą šaunamųjų ginklų laikymą jo namuose Kentukyje tada nebuvo įtrauktas.

Jis buvo nuteistas penkerius metus kalėti, o į laisvę turėjo išeiti 2028-aisiais.

Prezidento dekrete, su kuriuo penktadienį susipažino naujienų agentūra AFP, teigiama, kad dabartinis malonės suteikimas yra „visiškas ir besąlygiškas“.

D. Wilsono advokatai George'as Pallas (Džordžas Palas) ir Carol Stewart (Kerol Stiuart) sakė, kad po septynių mėnesių, praleistų už grotų, jis „jaučia palengvėjimą galėdamas grįžti namo pas savo artimuosius“.

D. Trumpo Malonė „ne tik grąžina jam laisvę, bet ir atskleidžia perteklinę valdžią, kuri suskaldė šią tautą“, sakoma jų pareiškime JAV žiniasklaidai, įskaitant leidiniui „Politico“.

Vasarį D. Trumpo administracija tvirtino, kad malonė netaikoma nuteisimui už šaunamųjų ginklų laikymą, nes jis nesusijęs su riaušėmis Kapitolijuje.

Tačiau po kelių savaičių Teisingumo departamentas pakeitė kursą ir nusprendė, kad malonė turėtų būti taikoma nusikaltimams, susijusiems su ginklais, nes jie buvo rasti Federaliniam tyrimų biurui (FTB) tiriant riaušes.

D. Trumpas nuolat menkino Kapitolijaus šturmo rimtumą, vadindamas tai „meilės diena“ ir „meilės išliejimu“ jam.

Šimtai D. Trumpo šalininkų 2021 metų sausio 6 dieną šturmavo Kongreso būstinę, siekdami užkirsti kelią jo varžovo Joe Bideno (Džo Baideno) pergalės prezidento rinkimuose patvirtinimui.

