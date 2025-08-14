Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas: nuo draugystės iki irzulio

Tačiau mėnesiams bėgant ir vis dar nesant taikos susitarimo, kuris, kaip prieš grįždamas į Baltuosius rūmus žadėjo D. Trumpas, jam vadovaujant būtų sudarytas per 24 valandas, jo tonas V. Putino atžvilgiu tapo vis piktesnis.
Toliau apžvelgiame pastaraisiais mėnesiais kitusias JAV vadovo nuotaikas dėl V. Putino ir pastarojo žodžius apie amerikiečių kolegą.
„Aš su juo puikiai sutariu“
Sausio mėnesį, kai D. Trumpas grįžo į Ovalųjį kabinetą, vienas iš jo prioritetų buvo užbaigti karą Ukrainoje.
„Manau, kad jis naikina Rusiją nesudarydamas susitarimo“, – sausio 20 dieną jis sakė žurnalistams, kartu tvirtindamas: „Aš su juo puikiai sutariu.“
Kitą dieną savo socialiniame tinkle „Truth Social“ jis paskelbė: „Aš ketinu padaryti Rusijai, kurios Ekonomika žlunga, ir Prezidentui Putinui labai didelę PASLAUGĄ. Susitaikykite dabar ir SUSTABDYKITE šį absurdišką karą! TIK BUS BLOGIAU.“
Tuo tarpu V. Putinas bandė įsiteikti JAV kolegai, sausio 24-ąją Rusijos valstybinei žiniasklaidai sakydamas, kad D. Trumpas yra „ne tik protingas, bet ir pragmatiškas žmogus“.
Jis taip pat sakė, kad 2022 metų vasarį Rusijos pradėtos invazijos į kaimyninę šalį, ką jis vadina „krize Ukrainoje“ bei „specialiąja karine operacija“, galbūt būtų buvę išvengta, jei tuo metu JAV prezidentas būtų buvęs D. Trumpas.
„Negaliu nesutikti su juo, kad jei jis būtų buvęs prezidentas – jei jo pergalė nebūtų pavogta 2020 metais – galbūt nebūtų buvę Ukrainos krizės, kuri kilo 2022 metais“, – kalbėjo Kremliaus šeimininkas.
Jis pakartojo D. Trumpo stumiamą melagingą naratyvą, esą 2020 metų JAV prezidento rinkimai buvo suklastoti Joe Bideno (Džo Baideno) naudai.
„Vladimirai, LIAUKIS“
Kitą mėnesį tarp dviejų lyderių, regis, tvyrojo geras sutarimas.
D. Trumpas jų vasario 12 dieną vykusį pokalbį telefonu apibūdino kaip „ilgą ir labai produktyvų“.
„Prezidentas Putinas netgi panaudojo mano labai stiprų kampanijos šūkį „SVEIKAS PROTAS“. Mes abu labai tvirtai juo tikime“, – paskelbė jis „Truth Social“.
Tačiau kovo pabaigoje jo tonas smarkiai pasikeitė.
D. Trumpas televizijai NBC sakė, kad jis buvo „labai supykęs, labai įsiutęs“, kai V. Putinas pradėjo menkinti Ukrainos lyderio Volodymyro Zelenskio patikimumą.
Tada, balandžio mėnesį, D. Trumpas paragino V. Putiną nutraukti atakuoti Kyjivą.
„To nereikia ir tai vyksta labai netinkamu laiku. Vladimirai, LIAUKIS! Žūva 5 000 kareivių per savaitę. SUDARYKIME taikos susitarimą!“ – parašė jis balandžio 24-ąją.
Ši nuotaika neišsisklaidė ir po dviejų dienų.
„Tai verčia mane galvoti, kad galbūt jis nenori sustabdyti karo, jis tik man užkalba dantį, ir su juo reikia elgtis kitaip – taikant „bankininkystės“ arba „antrines sankcijas“? Per daug žmonių miršta!!!“ – sakė D. Trumpas.
„Jis visiškai IŠPROTĖJO“
Gegužės pabaigoje D. Trumpą apėmė susierzinimas.
„Visada palaikiau labai gerus santykius su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, bet jam kažkas nutiko. Jis visiškai IŠPROTĖJO!“ – gegužės 25 dieną parašė jis.
„Vladimiras Putinas nesuvokia, kad jei ne aš, Rusijai jau būtų nutikę daug tikrai blogų dalykų, ir turiu omenyje LABAI BLOGŲ“, –kitą dieną tęsė jis.
„Prišneka daug nesąmonių“
Tačiau kai birželio 14 dieną D. Trumpui sukako 79-eri, V. Putinas nepamiršo jo pasveikinti ir perduoti kuo geriausių linkėjimų.
„Prezidentas Putinas šįryt paskambino, kad labai gražiai pasveikintų mane su gimtadieniu“, – parašė D. Trumpas, pridurdamas, kad skambutis buvo skirtas, „svarbiausia, pasikalbėti apie Iraną“.
Tai buvo trumpas atšilimas jų santykiuose.
„Jei norite sužinoti tiesą, Putinas prišneka daug nesąmonių. Jis visada labai malonus, bet pasirodo, kad tai beprasmiška“, – liepos 8 dieną Baltuosiuose rūmuose sakė D. Trumpas.
„Maniau, kad jis yra žmogus, kuris rimtai kalba. Ir jis taip gražiai kalba, o tada naktį bombarduoja žmones“, – po savaitės žurnalistams sakė jis.
Liepos pabaigoje D. Trumpas pareiškė, kad jam „nebeįdomu“ kalbėtis su V. Putinu.
Tačiau likus kelioms dienoms iki penktadienio viršūnių susitikimo Aliaskoje jis sakė, kad tikisi „konstruktyvaus pokalbio“ su savo kolega iš Rusijos.
Kremliaus šeimininkas savo ruožtu susitikimo išvakarėse palankiai įvertino JAV pastangas užbaigti karą.
