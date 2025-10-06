 Donaldas Trumpas giria pirmosios moters Japonijos premjero poste išmintį ir stiprybę

2025-10-06 19:15
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pirmadienį pagyrė konservatyvių pažiūrų Sanae Takaichi (Sanaję Takaiči), kuri taps pirmąja moterimi Japonijos ministro pirmininko poste, pavadinęs ją „išminties ir stiprybės“ asmenybe.

„Japonija ką tik išrinko savo pirmąją ministrę pirmininkę, labai gerbiamą asmenį, pasižymintį didele išmintimi ir stiprybe“, – parašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“.

„Tai puiki žinia nuostabiems Japonijos žmonėms. Sveikinimai visiems!“ – pridūrė jis.

Japonijos valdančioji Liberalų demokratų partija (LDP) šeštadienį savo naująja lydere išrinko ultrakonservatyvių pažiūrų S. Takaichi.

Nugalėtoja beveik neabejotinai bus parlamento patvirtinta penktąja Japonijos premjere per tiek pat metų, o vietos žiniasklaida teigia, kad tai gali įvykti per artimiausias savaites.

64 metų S. Takaichi bus pirmoji moteris Japonijos premjero poste. Ji pakeis darbą baigiantį ministrą pirmininką Shigeru Ishibą (Šigeru Išibą).

Šeštadienį S. Takaichi gyrė „naujos eros“ pradžią.

„Kartu su daugeliu jūsų mes pradėjome naują LDP erą“, – partijos būstinėje Tokijuje sakė moteris.

Naujajai lyderei teks nelengva užduotis – greitai atkurti politinį stabilumą ir atgauti visuomenės paramą LDP, kad ji išliktų valdžioje.

Ji bus priversta greitai reaguoti į Japonijos ekonominę situaciją, pavyzdžiui, į kainų augimą, ir atsitiesti po pastarųjų rinkimų, kai LDP ir jos koalicija prarado daugumą abiejuose parlamento rūmuose.

LDP vis dar turi daugiausia vietų žemesniuosiuose parlamento rūmuose, renkančiuose ministrą pirmininką, o opozicinės grupės yra susiskaldžiusios.

S. Takaichi yra velionio Japonijos buvusio ministro pirmininko Shinzo Abe (Šindzo Abės) globotinė. Ji laikosi griežtos pozicijos Kinijos atžvilgiu.

Ji žada griežtą imigracijos politiką, o jos tvirta ultrakonservatyvi pozicija laikoma didele grėsme Japonijos santykiams su Azijos kaimynėmis.

