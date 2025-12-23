 Donaldas Trumpas BVP duomenis pavadino JAV „ekonomikos aukso amžiaus“ įrodymu

Donaldas Trumpas BVP duomenis pavadino JAV „ekonomikos aukso amžiaus“ įrodymu

2025-12-23 19:55
BNS inf.

 Prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) antradienį pareiškė, jog naujausi ekonominiai duomenys įrodo, kad jo administracijos politika, ypač jo prieštaringai vertinami muitai, padeda sukurti JAV „aukso amžių“.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / AFP nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Ekonomistai KLYDO, bet „TRUMPAS“ ir kai kurie kiti genijai buvo teisūs“, – parašė D. Trumpas, komentuodamas bendrojo vidaus produkto (BVP) augimo trečiąjį ketvirtį duomenis, kurie pranoko analitikų lūkesčius.

„Ši SĖKMĖ yra Geros Vyriausybės ir MUITŲ nuopelnas“, – parašė jis savo platformoje „Truth Social“  ir pridūrė: „VISU greičiu į Trumpo ekonomikos aukso amžių“.

Prekybos departamentas kiek anksčiau antradienį pranešė, kad JAV BVP šių metų trečiąjį ketvirtį, palyginti su tuo pat laikotarpiu pernai, palyginamosiomis kainomis išaugo 4,3 procento.

Metinį prieaugį – didžiausią per dvejus metus ir didesnį negu antrąjį ketvirtį, kuomet metinis augimo tempas, patikslintais duomenimis, siekė 3,8 proc. – lėmė vartotojų išlaidos, eksportas ir valdžios sektoriaus išlaidos.

Analitikai prognozavo, kad metinis augimo tempas liepos–rugsėjo mėnesiais sulėtės iki vidutiniškai 3–3,2 procento.

Vartotojų išlaidos, kurioms tenka maždaug du trečdaliai JAV BVP, trečiąjį ketvirtį, palyginti su metais anksčiau, padidėjo 3,5 procento. Valstybės išlaidos augo 2,2 proc., o verslo investicijos į pagrindinį kapitalą – 1 procentu.

Eksportas padidėjo 8,8 proc., o importas smuko 4,7 procento.

Šiame straipsnyje:
jav ekonomika
aukso amžius
Donaldas Trumpas
BVP

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų