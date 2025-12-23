Donaldas Trumpas BVP duomenis pavadino JAV „ekonomikos aukso amžiaus“ įrodymu

„Ekonomistai KLYDO, bet „TRUMPAS“ ir kai kurie kiti genijai buvo teisūs“, – parašė D. Trumpas, komentuodamas bendrojo vidaus produkto (BVP) augimo trečiąjį ketvirtį duomenis, kurie pranoko analitikų lūkesčius.
„Ši SĖKMĖ yra Geros Vyriausybės ir MUITŲ nuopelnas“, – parašė jis savo platformoje „Truth Social“ ir pridūrė: „VISU greičiu į Trumpo ekonomikos aukso amžių“.
Prekybos departamentas kiek anksčiau antradienį pranešė, kad JAV BVP šių metų trečiąjį ketvirtį, palyginti su tuo pat laikotarpiu pernai, palyginamosiomis kainomis išaugo 4,3 procento.
Metinį prieaugį – didžiausią per dvejus metus ir didesnį negu antrąjį ketvirtį, kuomet metinis augimo tempas, patikslintais duomenimis, siekė 3,8 proc. – lėmė vartotojų išlaidos, eksportas ir valdžios sektoriaus išlaidos.
Analitikai prognozavo, kad metinis augimo tempas liepos–rugsėjo mėnesiais sulėtės iki vidutiniškai 3–3,2 procento.
Vartotojų išlaidos, kurioms tenka maždaug du trečdaliai JAV BVP, trečiąjį ketvirtį, palyginti su metais anksčiau, padidėjo 3,5 procento. Valstybės išlaidos augo 2,2 proc., o verslo investicijos į pagrindinį kapitalą – 1 procentu.
Eksportas padidėjo 8,8 proc., o importas smuko 4,7 procento.
