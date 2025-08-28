Diplomatiniai šaltiniai: JT Saugumo Taryba penktadienį surengs posėdį dėl Irano

Posėdis, rengiamas Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos prašymu, prasidės 10 val. vietos laiku (17 val. Lietuvos laiku), pridūrė šaltiniai.
Prancūzija, Jungtinė Karalystė (JK) ir Vokietija ketvirtadienį aktyvavo mechanizmą, skirtą atnaujinti Jungtinių Tautų (JT) sankcijas Iranui, už tai, kad jis nesilaiko savo įsipareigojimų dėl savo branduolinės programos, pranešė naujienų agentūra AFP, remdamasi laišku, su kuriuo jai pavyko susipažinti.
Šios trys valstybės JT Saugumo Tarybai pranešė, kad, jų manymu, Iranas iš esmės nevykdo savo įsipareigojimų pagal 2015 metų branduolinį susitarimą, todėl jos inicijuoja vadinamąjį grįžimo į pradinę padėtį (angl. snapback) mechanizmą, dėl kurio prieš dešimtmetį sustabdytos sankcijos po 30 dienų vėl įsigaliotų.
Britanija, Prancūzija ir Vokietija – 2015 metų susitarimo šalys – grasino aktyvuoti šį mechanizmą, jei iki rugpjūčio pabaigos nepavyks pasiekti sutarimo.
Antradienį Ženevoje Iranas susėdo prie derybų stalo su šių trijų Europos valstybių atstovais. Teheranas norėjo išvengti sankcijų, kurias Europos valstybės pagrasino sugrąžinti pagal ant plauko pakibusį 2015 metų branduolinį susitarimą.
Tas susitikimas buvo antrasis derybų su Europos diplomatais etapas nuo 12 dienų karo, kurį išprovokavo precedento neturintis netikėtas Izraelio išpuolis, pabaigos.
Tas konfliktas sužlugdė Irano branduolines derybas su Jungtinėmis Valstijomis.
2015 metų branduolinis susitarimas ant žlugimo slenksčio atsidūrė 2018 metais, kai Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) per savo pirmąją kadenciją JAV prezidento poste vienašališkai išvedė Jungtines Valstijas iš susitarimo ir įvedė Iranui sankcijas.
