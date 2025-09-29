Diplomatas: Benjaminas Netanyahu paskambinęs iš Baltųjų rūmų atsiprašė Kataro premjero už išpuolį

Diplomatas, kalbėdamas su naujienų agentūra AFP, prašęs išlaikyti anonimiškumą, sakė, kad B. Netanyahu išreiškė apgailestavimą dėl Kataro suvereniteto pažeidimo ir šalies apsaugos darbuotojo žūties per rugsėjį surengtą ataką.
B. Netanyahu anksčiau nesigailėjo dėl rugsėjo 9-ąją suduoto smūgio gyvenamajame rajone Dohoje, kur taikytasi į „Hamas“ lyderius, kurie ruošėsi aptarti JAV pasiūlymą dėl paliaubų Gazos Ruože.
Tačiau JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), palaikantis glaudžius santykius su Kataru, teigė esąs nepatenkintas šiuo smūgiu ir suintensyvino pastangas siekti paliaubų Gazos Ruože.
JAV prezidentas pirmadienį pasveikindamas B. Netanyahu Baltuosiuose rūmuose pareiškė esąs įsitikinęs, kad bus pasiektas susitarimas dėl Gazos Ruožo.
Susitikime Vašingtone D. Trumpas su B. Netanyahu turėjo aptarti amerikiečių prezidento pasiūlytą 21 punkto taikos planą, artėjant antrosioms karo Gazos Ruože metinėms.
