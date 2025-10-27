 Dingusių Izraelio įkaitų šeimos reikalauja stabdyti paliaubų Gazos Ruože plano vykdymą

2025-10-27 12:25
BNS inf.

Izraelio įkaitų šeimos pirmadienį pareikalavo, kad tolesni JAV tarpininkaujamų paliaubų Gazos Ruože veiksmai būtų atidėti, kol islamistų grupuotė „Hamas“ grąžins likusius žuvusių įkaitų kūnus.

Dingusių Izraelio įkaitų šeimos reikalauja stabdyti paliaubų Gazos Ruože plano vykdymą / Scanpix nuotr.

„Hamas“ tiksliai žino, kur laikomas kiekvienas iš žuvusių įkaitų. Praėjo dvi savaitės nuo susitarime nustatyto galutinio termino grąžinti visus 48 įkaitus, tačiau trylika įkaitų tebėra „Hamas“ nelaisvėje“, – teigė Įkaitų ir dingusiųjų šeimų forumas.

„Šeimos ragina Izraelio vyriausybę, Jungtinių Valstijų administraciją ir tarpininkus nepereiti prie kito susitarimo etapo, kol „Hamas“ neįvykdys visų savo įsipareigojimų ir negrąžins Izraeliui visų įkaitų“, – tvirtino organizacija.

