Didelio masto NATO pratybos Europoje remsis Ukrainos patirtimi

Apie 2 000 karių iš daugelio NATO šalių dalyvaus kasmetinėse „Avenger Triad“ pratybose spalio 6–15 d., JAV kariuomenės Europos ir Afrikos vadavietėje Vysbadene sakė Vokietijos ginkluotųjų pajėgų generolas majoras Björnas Schulzas.
„Avenger Triad 26“ nėra įprastos pratybos poligone, jose bus naudojamos simuliacijos, įskaitant dirbtinį intelektą, siekiant išbandyti, kaip Vakarų ginkluotosios pajėgos galėtų greičiau ir veiksmingiau bendradarbiauti, jei būtų surengta ataka peržengiant valstybių sienas.
Pažangios technologijos ir realaus laiko ryšys per mobiliuosius įrenginius turėtų suteikti pajėgoms nuolat atnaujinamą mūšio lauko vaizdą.
Šios pratybos rengiamos pagal Rytinio flango atgrasymo iniciatyvą (EFDI). Ji pradėta maždaug prieš dvejus metus siekiant gerinti koordinavimą ir stiprinti kovinius pajėgumus NATO rytiniame flange.
Mokosi iš Ukrainos
JAV kariuomenės majoras Benas Schiffas sakė, kad Vakarų ginkluotosios pajėgos mokosi iš Ukrainos, po Rusijos pradėtos plataus masto invazijos sparčiai išplėtojusios karinių dronų pajėgumus.
EFDI numato sujungti į vieną tinklą žvalgybinius dronus, antžeminius jutiklius, radiolokatorius, kameras ir ginklų sistemas, kad įvairūs komponentai galėtų susisiekti per kelias sekundes. Šis tinklas prieinamas visoms NATO partnerėms, sakė B. Schiffas.
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