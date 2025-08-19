Dėl plečiamos kasyklos perkeliama istorinė bažnyčia

Tiesa, dėl milžiniškos LKAB geležies rūdos kasyklos perkeliami visi Kirunos miesto centre esantys pastatai, kadangi kasmet vis didesniame gylyje vykdant kasimo darbus susilpnėjo gruntas ir išaugo griūties rizika.
1912 m. pastatyta impozantiška 672 tonų svorio Švedijos liuteronų bažnyčia – Kiruna Kyrka – bus perkelta penkiais kilometrais toliau nuo dabartinės vietos. Statinys bus gabenamas nuotoliniu būdu valdomomis platforminėmis priekabomis pusės kilometro per valandą greičiu. Planuojama, kad bažnyčia pasieks naująjį Kirunos miestą per dvi dienas.
Sudėtinga ir brangi logistinė operacija prasidėjo po vyskupo Asos Nystromo ir vikarės Lenos Tjarnberg palaiminimo. Šviečiant saulei 220 priekabų ratų lėtai pajudėjo iš vietos šiek tiek po 9 val. ryto (Lietuvos laiku).
Pasak pareigūnų, vienas sudėtingiausių kelionės etapų buvo jos pradžia – iki pagrindinio kelio 1 200 tonų svorio konvojus turėjo pasukti ir nusileisti šlaitu.
Rengiantis perkėlimui, aplink bažnyčią buvo iškasta žemė ir padėtos didelės geltonos sijos pastatui perkelti ant priekabų.
Procesas sulaukė didelio Kirunos 18 tūkst. gyventojų susidomėjimo. Į miestą šia proga atvyko karalius Karolis XVI Gustavas. Švedijos televizija transliuos visą kelionę tiesiogiai – tai nauja „lėtos televizijos“ tendencijos versija – su 30 kelyje išstatytų vaizdo kamerų.
Ne šiaip pastatas
Miesto perkėlimas prasidėjo beveik prieš du dešimtmečius ir, kaip numatoma, tęsis dar kelerius metus. Naujas miesto centras buvo oficialiai atidarytas 2022 m. rugsėjį.
Skaičiuojama, kad vien bažnyčios perkėlimas kainuos 500 mln. kronų (52 mln. JAV dolerių). Išlaidas padengs kasybos bendrovė LKAB.
Švedų architekto Gustafo Wickmano suprojektuotas įspūdingas 40 metrų aukščio statinys atspindi įvairius stilius. Jo dizainą, įskaitant ir klauptus, įkvėpė ir regiono čiabuviai samiai.
Neogotikinį eksterjerą galima įžvelgti šlaitiniuose stoguose ir visose pusėse esančiuose languose. Tamsus interjeras turi nacionalinio romantizmo elementų, o altoriaus paveikslas priskiriamas Art Nouveau krypčiai.
Iš viso perkeliami 23 Kirunos miesto kultūriniai statiniai. LKAB vadina perkėlimą „unikaliu įvykiu pasaulio istorijoje“. Dideli ir sunkūs pastatai buvo perkeliami ir seniau, bet paprastai tai būdavo daroma per uostus ar pramonines zonas, o ne per nedidelius miestus.
Pasak LKAB, perkėlimo maršruto keliai buvo praplatinti nuo 9 iki 24 metrų ir išlyginti. Šis procesas truko metus. Bendrovė pasisiūlė išmokėti finansines kompensacijas visiems, kuriuos paveikė miesto perkėlimas, arba atstatyti jų namus ar pastatus.
„Tačiau kalbant apie bažnyčią, nusprendėme, kad geriausia ją perkelti visą. Supratome to vertę“, – AFP sakė LKAB projektų vadovas Stefanas Holmbladas Johansonas.
„Ėmėmės šio projekto su didele pagarba“, – sakė jis.
„Tai ne šiaip pastatas, tai bažnyčia“, – pabrėžė LKAB atstovas.
Pasak kasybos bendrovės, pastato konstrukcija buvo „nuodugniai ištirta prieš perkėlimą, siekiant kuo geriau apsaugoti jos kultūrines vertybes, užtikrinti, kad altorius ir vargonai būtų perkeliami ypač atsargiai“.
Kelionei buvo kruopščiai apvynioti altoriaus paveikslas su pasteliniu peizažu, kurį nutapė Švedijos princas Eugenijus (1865–1947), įkvėptas kelionių po Italijos Toskaną ir vakarų Švediją, ir didieji vargonai su daugiau nei 2 000 vamzdžių.
Šalia bažnyčios stovinti varpinė bus perkeliama kitą savaitę.
Kaip pranešama, bažnyčios perkėlimas antradienį Kirunoje primena miesto šventę – žiūrovams siūlomi užkandžiai, gaivieji gėrimai, rengiami įvairūs pasirodymai.
