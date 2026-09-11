Dėl mirtinų smūgių Volodymyras Zelenskis ragina JAV nedelsiant paskelbti sankcijas Rusijai

„Sankcijos turi būti įvestos dabar“, – Jaltos Europos strategijos (YES) forume sakė V. Zelenskis.
„Atvirai kalbant, kartais nesuprantu, kodėl sprendimai negali būti priimami greitai“, – pridūrė jis.
Komentaras pasirodė po to, kai V. Zelenskis paskelbė apie planus rugsėjo pabaigoje susitikti su D. Trumpu, tęsiantis JAV vadovaujamoms pastangoms tarpininkauti dėl puspenktų metų trunkančio karo Ukrainoje užbaigimo.
V. Zelenskis atskirai paragino sudaryti paliaubas su Rusija dėl smūgių energetikos objektams ir pareiškė, kad Ukraina yra pasirengusi duoti atkirtį, jei Maskva žiemą atakuos jo šalies energetikos infrastruktūrą.
„Rusija žino, kad jei ji smogs (...), gaus tą patį atgal“, – sakė jis.
Tiek Rusija, tiek Ukraina pastaraisiais mėnesiais suintensyvino tolimojo nuotolio smūgius viena kitai. Tuo tarpu JAV vadovaujamos derybos dėl kruviniausio nuo Antrojo pasaulinio karo laikų konflikto Europoje užbaigimo tebėra aklavietėje.
Ankstų penktadienio rytą per Rusijos drono smūgį degalinei Kyjive žuvo du žmonės, dar keturi buvo hospitalizuoti, pranešė miesto meras.
Penktadienio dieną Jasnohirkos gyvenvietėje Donecko srityje Rusijos dronui smogus greitosios pagalbos automobiliui žuvo medicinos darbuotojas ir buvo sužeisti dar du žmonės, o per Rusijos smūgį Dnipre buvo sužeista 12 žmonių, paskelbė vietos pareigūnai.
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