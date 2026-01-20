Danijos parlamentaras: JAV invazija į Grenlandiją reikštų karą

„Be abejo, mes ginsime Grenlandiją, jei amerikiečių kariai pradės invaziją. Tai būtų karas, ir mes kovotume vieni prieš kitus. Mes žinome, kad amerikiečiai yra stipresni už mus, ir jūsų kariuomenė yra daug stipresnė už mūsų, bet mūsų pareiga yra ginti savo žemę ir savo žmones“, – pirmadienį interviu CNN sakė R. Jarlvoas.
„O 57 tūkst. Danijos piliečių, gyvenančių Grenlandijoje, aiškiai pasakė, kad jie nenori būti užimti Jungtinių Valstijų. Mes turime pareigą kovoti už tuos žmones, ir mūsų pajėgos tai padarys“, – tikino Danijos parlamento narys.
R. Jarlovas taip pat paaiškino, kad Grenlandijos užėmimas būtų siaubinga idėja Jungtinėms Valstijoms iš verslo perspektyvos: jo teigimu, tai reikštų tik papildomas išlaidas.
„Bet tai būtų katastrofa, taip pat ir Jungtinėms Valstijoms. Mes žinome, kad jūs tokie nesate (...) Bet net ir tai saujelei žmonių Jungtinėse Valstijose, kuriems nerūpi, kas yra teisinga, o kas neteisinga, ir kad negalima tiesiog paimti kaimyno žemės tik todėl, kad manote, jog jos jums reikia, net ir tiems žmonėms tai būtų labai, labai bloga idėja. Verslo požiūriu užimti Grenlandiją būtų siaubinga idėja, nes jūs jau turite prieigą prie jos. Ir jei ją aneksuotumėte, vienintelis dalykas, kurį gautumėte, būtų daugiau išlaidų. Turėtumėte valdyti šalį, turėtumėte gyventojus, kurie niekada nepripažintų, kad jūs esate jų žemės šeimininkai, ir turėtumėte apsieiti be visų dalykų, už kuriuos šiandien moka Danija“, – sakė jis.
Parlamentaras vardijo dabartines Danijos Karalystės išlaidas, kurias turėtų perimti JAV.
„Mes mokame daug pinigų už Grenlandiją. Mes iš jos nieko neuždirbame. Mes mokame daug pinigų už gynybą. Per pastaruosius dvejus metus investavome apie 14 mlrd. dolerių į dronus, laivus, palydovus, karius, sraigtasparnius ir visa kita, ko ten galima pageidauti. Kodėl norėtumėte prisiimti tas išlaidas?“ – klausė R. Jarlovas.
Jis pakartojo raginimą JAV toliau bendradarbiauti saugumo klausimais ir pabrėžė, kad Rusija su Kinija Grenlandijai grėsmės nekelia.
„Kodėl nebendradarbiavus su mumis, kai durys yra plačiai atvertos? Jūs turite prieigą prie Grenlandijos, ta prieiga galioja neribotą laiką, galite ten dislokuoti tiek karių, kiek norite. Grenlandijai nekyla grėsmė iš Kinijos ar Rusijos pusės. Mes juos išlaikėme už jos ribų ir jie jokiu būdu nesiruošia užimti šalies“, – sakė Danijos parlamentaras.
Kaip rašė ELTA, D. Trumpas pastaruoju metu primygtinai tvirtina, kad Jungtinėms Valstijoms reikia strateginėje vietoje išsidėsčiusios Grenlandijos, kuri yra autonominė Danijos teritorija. Jis yra sukritikavęs Daniją, esą ši nesiima pakankamai veiksmų, kad užtikrintų salos saugumą. JAV prezidentas šį argumentą kartoja nepaisant to, kad Grenlandija, kaip Danijos dalis, patenka po NATO saugumo skėčiu.
D. Trumpas šeštadienį pažadėjo įvesti iki 25 proc. muitus Europos valstybėms, taip pat ir Danijai, jei Grenlandijos kontrolė nebus perduota JAV. Keletas Europos lyderių šiuos grasinimus pasmerkė, pavadino juos nepriimtinais ir prakalbo apie Europos rengiamas atsakomąsias priemones.
Remiantis naujausios apklausos rezultatais, kurie buvo paskelbti 2025 m. sausį, 85 proc. grenlandų prieštarauja teritorijos prisijungimui prie Jungtinių Valstijų.
