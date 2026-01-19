EVT pirmininkas šaukia neeilinį ES viršūnių susitikimą dėl Grenlandijos

„Atsižvelgdamas į pastarojo meto įvykių svarbą ir siekdamas toliau koordinuoti veiksmus, nusprendžiau artimiausiomis dienomis sušaukti neeilinį Europos Vadovų Tarybos posėdį“, – sakė A. Costa.
Jis pridūrė, kad konsultacijų su valstybėmis narėmis dėl „naujausios įtampos“ dėl Grenlandijos rezultatai patvirtina tvirtą Europos Sąjungos (ES) įsipareigojimą laikytis šių elementų:
Vienybė tarptautinės teisės principų, teritorinio vientisumo ir nacionalinio suvereniteto klausimais; vienybė remiant Daniją ir Grenlandiją ir solidarumas su jomis; bendro transatlantinio intereso taikos ir saugumo Arktyje klausimais pripažinimas, ypač bendradarbiaujant su NATO; bendras vertinimas, kad muitai pakenktų transatlantiniams santykiams ir kad jie nėra suderinami su ES ir JAV prekybos susitarimu; pasirengimas gintis nuo bet kokios formos prievartos; pasirengimas toliau konstruktyviai bendradarbiauti su JAV visais bendro intereso klausimais.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad nuo vasario 1 d. Danijai, Jungtinei Karalystei (JK), Norvegijai, Prancūzijai, Vokietijai, Suomijai ir Nyderlandams bus įvesti muitai, jei jie priešinsis Amerikos užmojams perimti Grenlandijos kontrolę. D. Trumpas tvirtina, kad Grenlandija dėl savo strateginės vietos ir mineralinių išteklių yra gyvybiškai svarbi JAV saugumui, ir neatmeta galimybės panaudoti jėgą jai perimti. Tai sukėlė susirūpinimą Europoje dėl tiesioginės konfrontacijos tarp NATO šalių narių perspektyvos.
Prancūzija, Vokietija, JK ir kitos Europos šalys kiek anksčiau Danijos prašymu į Grenlandiją pasiuntė nedideles kariškių grupeles. D. Trumpas dėl to paskelbė apie naujus muitus aštuonioms Europos sąjungininkėms, taip bandydamas priversti jas pritarti jo planams perimti Grenlandijos kontrolę. NATO generalinis sekretorius Markas Rutte pranešė, kad kalbėjosi su D. Trumpu apie su Grenlandija susijusią situaciją ir pažymėjo, jog tikisi susitikti su juo Davose.
Apklausos rodo, kad tik 17 proc. amerikiečių palaiko D. Trumpo iniciatyvą perimti Grenlandiją, o didžioji dauguma demokratų ir respublikonų prieštarauja karinės jėgos naudojimui šiuo tikslu. D. Trumpo grasinimų įvesti muitus kai kurioms šalims akivaizdoje Grenlandijos pareigūnai padėkojo Europos valstybėms už paramą salos suverenitetui.
