D. Trumpas uždarė savo tinklaraštį

Buvusio JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) tinklaraštis, kuriame jis dalinosi savo nuomone su skaitytojais po to, kai buvo blokuotos jo paskyros didžiosiose socialinių tinklų platformose, buvo uždarytas visam laikui, trečiadienį pranešė eksprezidento atstovas Jasonas Milleris (Džeisonas Mileris).

Pasak J. Milerio, ilgiau nei mėnesį gyvavęs tinklaraštis, pavadinimu „Iš Donaldo Trumpo darbo vietos“ (From the Desk of Donald J. Trump), pašalinta iš jo svetainės ir nebus atkurta.

Atstovas paaiškino, kad „jis (tinklaraštis) atliko tik pagalbinį vaidmenį dabar vykdomame platesnio masto projekte“.

Daugiau informacijos jis nepateikė.

„Facebook“ ir „Twitter“ užblokavo D. Trumpo paskyras po sausio 6 dienos riaušių, kai jo rėmėjų minia įsiveržė į Kapitolijų Vašingtone.