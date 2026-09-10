CŽA direktorius taps naujuoju JAV derybininku Ukrainoje?

Pasak laikraščio „The Financial Times“, Vašingtonas siekia atgaivinti jau gana ilgai sustojusį diplomatinį procesą.
Amerikos pareigūnai pranešė kolegoms Europoje apie galimus pokyčius. Pakeitimai apimtų J. Ratcliffe'o vaidmens išplėtimą diplomatijoje tarp Maskvos ir Kyjivo. Iki šiol į kariaujančias šalis daugiausia keliavo JAV specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas ir JAV prezidento Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kushneris.
Pasak penkių šaltinių, susipažinusių su D. Trumpo administracijos planais, Baltieji rūmai svarsto galimybę sumažinti jų dalyvavimą derybose. Tačiau JAV prezidentas dar nepriėmė galutinio sprendimo dėl pokyčių.
J. Ratcliffe'o atstovai Europos pareigūnams sakė, kad CŽA direktorius atliks didesnį vaidmenį Rusijos ir Ukrainos kontaktuose bei palaikys ryšius su abiejų šalių žvalgybos pareigūnais.
Didesnis J. Ratcliffe'o vaidmuo nereiškia, kad S. Witkoffas visiškai pasitrauks iš derybų. Pasak laikraščio šaltinių, jis greičiausiai išlaikys JAV specialiojo pasiuntinio taikos misijoms, apimančioms ir derybas Artimuosiuose Rytuose, statusą. Be to, S. Witkoffas gali ir toliau dalyvauti pokalbiuose dėl Ukrainos kartu su J. Ratcliffe'u. Laikraščio šaltinių teigimu, tarp jų jau atsirado konkurencija, kuris imsis vadovauti ir kokiais klausimais.
Europos sostinės teigiamai reagavo į galimą J. Ratcliffe'o įsitraukimą. Ukrainos sąjungininkės tikisi bent kokios nors pažangos derybose, įstrigusiose dėl Rusijos prezidento Vladimiro Putino nenoro atsisakyti savo reikalavimų.
Be to, su šiuo klausimu susipažinę šaltiniai anksčiau „RBC-Ukraine“ sakė, kad J. Ratcliffe'as yra vienas palankiausių Ukrainai pareigūnų D. Trumpo administracijoje.