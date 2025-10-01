Čikagos meras pavadino Trumpą „nestabiliu“

B. Johnsonas, kalbėdamas stočiai CNN, pavadino D. Trumpą „nestabiliu, neprognozuojamu žmogumi“, kuris kelią pavojų demokratijai.
„Tai tikrai ne pirmas kartas, kai Donaldas Trumpas neteisėtai reikalauja įkalinti juodaodį, – kalbėjo demokratas. – Aš niekur neisiu. Aš liksiu šio nuostabaus miesto meru“.
Meras dar kartą apkaltino prezidentą nesilaikant Konstitucijos. Iš Teksaso valstijos atsiųsti nacionalinės gvardijos kariai esą šiuo metu yra „prie pat Čikagos miesto“, nors jie neturi „policijos įgaliojimų“ ar „įgaliojimo suimti asmenis“.
Gubernatorius JB Pritzkeris, kuris taip pat yra demokratas, jau antradienį patvirtino, kad nacionalinės gvardijos kariai iš Teksaso atvyko į Ilinojų, tačiau Čikagos gatvėse jų esą nematyti. Pasak žiniasklaidos, jie yra kariniame objekte už 90 km nuo miesto.
D. Trumpo administracija teigia, kad kariai turėtų saugoti federalinį turtą ir federalinius pareigūnus, pavyzdžiui ICE pareigūnus, nuo esą smurtaujančių demonstrantų. Ji, be to, argumentuoja, kad Čikagoje ir kituose demokratų valdomuose miestuose nusikalstamumas visiškai nekontroliuojamas.
JB Pritzkeris kalba apie „Trumpo invaziją“. Jis ir kiti kaltina prezidentą tyčia siekiant eskaluoti daugiausiai taikius antivyriausybinius protestus , kad laipsniškai normalizuotų karių dislokavimą ir taip kovotų su politiniais priešininkais.
Ilinojus ir Čikaga teisinėmis priemonėmis mėgina sustabdyti karių dislokavimą. B. Johnsonas stočiai CNN sakė, kad D. Trumpo veiksmai yra „neteisėti“. Tai jau patvirtino Oregono valstijos teismai.
Naujausi komentarai