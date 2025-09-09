Čikagoje prasidėjo imigracinės tarnybos reidai

JAV vidaus saugumo departamentas platformoje „X“ pranešė, kad „Operacija pusiaukelės blicas“ bus nukreipta prieš „nusikaltusius nelegalius imigrantus“. Jokių detalių apie tai, kaip bus vykdomi reidai, departamentas nepateikė.
Demokratų partijai priklausantis Čikagos meras Brandonas Johnsonas platformoje „X“ rašė, kad miestas nebuvo apie tai informuotas iš anksto.
„Mes ir toliau prieštaraujame bet kokiai potencialiai militarizuotai imigracijos kontrolei nesilaikant tinkamų procedūrų, nes ICE (Imigracijos ir muitinės tarnyba – ELTA) jau turi amerikiečių piliečių sulaikymų ir deportavimų bei šimtų sulaikytųjų žmogaus teisių pažeidimų reputaciją“, – pažymėjo Čikagos meras.
ICE Amerikoje liūdnai pagarsėjo kaukėtų vyrų reidais ir dėl savo naudojamos taktikos sulaukė žmogaus teisių organizacijų kritikos.
Demokratų partijai priklausantis Ilinojaus gubernatorius J. B. Pritzkeris apkaltino JAV prezidentą Donaldą Trumpą imantis veiksmų, kuriais nesiekiama kovoti su nusikalstamumu.
„Užuot ėmusis veiksmų, kad drauge su mumis stiprintų viešąjį saugumą, Trumpo administracija sutelkė dėmesį į Ilinojaus gyventojų gąsdinimą“, – rašė jis platformoje „X“.
JAV prezidentas pastarosiomis dienomis kurstė įtampą Čikagoje ir šalyje agresyvia retorika ir skelbiamais vaizdais. Savaitgalį savo platformoje „Truth Social“ jis pasidalijo dirbtinio intelekto sukurtu vaizdu, kuriame Čikagos panoraminis vaizdas pavaizduotas stiliumi, primenančiu karo filmą „Šių dienų apokalipsė“.
Vaizdas buvo papildytas fraze „Čikaga netrukus sužinos, kodėl (Gynybos departamentas vadinsis – ELTA) Karo departamentu“ ir antrašte „Man patinka ryte užuosti deportacijų kvapą“, atkartojančia žinomą filmo citatą apie napalmą.
Naujausi komentarai