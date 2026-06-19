Čikagoje atidarytas Baracko Obamos prezidentinis centras: dalyvavo buvę šalies vadovai ir žvaigždės

64-erių B. Obama savo kalboje, skirtoje modernaus centro inauguracijai, išlaikė jam būdingą viltingą toną.
Pirmasis šalies juodaodis prezidentas užsiminė apie daugelio amerikiečių nuogąstavimus, kad JAV demokratijai gresia pavojus. Jis sulaukė plojimų ištaręs frazę „jokių karalių“ – populiarų protesto prieš D. Trumpą šūkį.
Visgi B. Obama pabrėžė, jog didžioji dauguma nori, kad tauta sveiktų.
„Žmonės neieško nuolatinio pykčio ir susiskaldymo, – sakė jis. – Jie ieško teisingumo, sveiko proto ir tarpusavio pagarbos.“
Futuristinis kompleksas, kuriame saugomi B. Obamos dokumentai ir atminimo daiktai iš dviejų jo kadencijų, visuomenei duris atveria penktadienį.
Ketvirtadienis buvo skirtas įžymybėms, tarp kurių buvo Stevenas Spielbergas (Stivenas Spilbergas), Tomas Hanksas (Tomas Henksas) ir Oprah Winfrey (Opra Vinfri), taip pat pasirodė grupės „U2“ narys Bono, Stevie Wonderis (Stivis Vonderis), Bruce'as Springsteenas (Briusas Springstinas) ir hiphopo grupė „The Roots“.
Tai buvo viena iš tų retų progų, kai buvę šalies prezidentai susirinko vienoje vietoje.
Respublikonas George'as W. Bushas (Džordžas V. Bušas) bei demokratai Billas Clintonas (Bilas Klintonas) ir Joe Bidenas (Džo Baidenas) žengė į sceną kartu su B. Obama, jo žmona Michelle Obama (Mišele Obama) ir jų dukromis Sasha (Saša) bei Malia (Malija).
80-metis D. Trumpas ne tik nedalyvavo renginyje, bet ir nuolat kritikuoja bei dažnai asmeniškai įžeidinėja B. Obamą, taip griaudamas neformalias paliaubas, tradiciškai laikomas prezidentų klube.
„Esu labai nusivylęs, kad pasiekėme šį tašką“, – apie įtemptą atmosferą Vašingtone kalbėjo Ilinojui atstovaujantis senatorius demokratas Dickas Durbinas (Dikas Durbinas).
„Man didelė garbė, kad prezidentas Bushas prisidėjo prie šio abiejų partijų pagerbimo Barackui Obamai ir Michelle“, – sakė jis.
„Turime sugrįžti į tą dvasią, ir mes galime tai padaryti, Amerika gali tai įveikti ir susivienyti“, – teigė senatorius.
Tarp užsienio svečių buvo buvęs Italijos ministras pirmininkas Matteo Renzi (Mateo Rencis) ir buvusi Vokietijos kanclerė Angela Merkel.
Tuo tarpu šimtai čikagiečių stebėjo renginį iš atstumo „Midway Plaisance“ parke, besitęsiančiame pro Čikagos universitetą, kuriame B. Obama kadaise dėstė teisę.
Čikaga – B. Obamos tramplinas
Čikagos pietinė dalis suvaidino svarbų vaidmenį B. Obamos karjeroje.
Čia jis pradėjo savo politinį kelią dirbdamas bendruomenės organizatoriumi devintajame dešimtmetyje, vėliau atstovavo šiai teritorijai Ilinojaus valstijos Senate, o 2004 metais laimėjo vietą JAV Senate.
Būdamas pirmosios kadencijos senatoriumi, jis pradėjo netikėtą kampaniją dėl prezidento posto ir laimėjo dvi kadencijas. Šaliai jis vadovavo 2009–2017 metais.
Dabar šiame rajone įsikurs buvusio prezidento kompleksas, kuriame yra NBA dydžio krepšinio aikštelė – duoklė B. Obamos ir Čikagos meilei šiai sporto šakai – bei 69 metrų aukščio granito bokštas, kuriame įrengtas jo muziejus.
Griežta architektūra sukėlė nuostabą ir sulaukė kritikos, o D. Trumpas pastatą palygino su šiukšlių dėže. Nuosaikesni kritikai pastatą praminė „Obamalisku“ ir lygino jį su „Žvaigždžių karų“ (Star Wars) erdvėlaiviu.
Tačiau 850 mln. dolerių (apie 805 mln. eurų) kainavęs centras įamžins pagrindinę B. Obamos vilties žinutę, teigė Valerie Jarrett (Valeri Džaret), fondo „Obama Foundation“ vadovė ir buvusi aukšto rango Baltųjų rūmų patarėja jo prezidentavimo metu.
Centre yra didžiulė žaidimų aikštelė ir viešoji biblioteka. Tačiau, skirtingai nei kitose 15 oficialių JAV prezidentinių bibliotekų visoje šalyje, čia archyvai bus saugomi skaitmeniniu būdu, o ne fizinėmis kopijomis.
„Čikaga sukūrė tiek daug dalykų“, – sakė Ilinojui atstovaujantis Atstovų Rūmų narys Danny Davisas (Danis Deivisas).
„Tai buvo pilietinių teisių judėjimo, žmogaus teisių, socialinio darbo, socialinės plėtros, socialinės veiklos centras ir, žinoma, rasinių santykių bei rasinės plėtros prasme vienintelė vieta, iš kurios afroamerikietis tapo Jungtinių Valstijų prezidentu“, – pabrėžė jis.
(be temos)