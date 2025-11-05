Čekijos parlamento pirmininku tapo kraštutinių dešiniųjų lyderis

Po spalį vykusių rinkimų milijardieriaus ir buvusio ministro pirmininko Andrejuso Babišo judėjimui ANO, T. Okamuros SPD ir dešiniųjų partijai „Motorists“ dabar priklauso 108 vietos 200 narių parlamente.
T. Okamuros kraštutinės dešinės partija pirmą kartą dalyvaus vyriausybėje, kuriai vadovaus premjeras A. Babišas. Kabineto sudėtis turėtų būti paskelbta gruodžio mėnesį.
T. Okamura taps pirmuoju kraštutinei dešinei atstovaujančiu Čekijos parlamento vadovu.
Parlamento pirmininko pareigos 10,9 mln. gyventojų turinčioje ES ir NATO narėje Čekijoje yra trečios pagal svarbą po prezidento ir ministro pirmininko.
53-ejų metų Tokijuje gimęs T. Okamura, už kurį balsavo 107 iš 197 posėdyje dalyvavusių įstatymų leidėjų, sakė, kad bus „nešališkas visų atstovas, nepriklausomai nuo to, ar jie balsavo už mane, ar ne“.
„Dirbsime kartu mūsų šalies ir piliečių labui. Manau, turėtume rasti bendrą kalbą“, – pridūrė jis.
Tačiau jam nepavyko padaryti įspūdžio konkurentams, tarp jų ir savo vyresniajam broliui – centristų krikščionių demokratų partijos nariui Hayato, kuris rinkimų rezultatus pavadino „rimta grėsme saugumui“.
T. Okamurai gresia teismas už neapykantos kurstymą, kai 2024 m. Europos Parlamento rinkimų metu pasirodė plakatų, kuriuose pavaizduotas juodaodis vyras su krauju suteptu peiliu ir užrašu „importiniai chirurgai neišspręs mūsų sveikatos sektoriaus trūkumų“.
T. Okamura taip pat yra pavadinęs ukrainiečius naciais ir paraginęs nuodugniai tikrinti ukrainiečių karo pabėgėlius, kuriuos Praha priėmė po to, kai 2022 m. Rusija pradėjo Ukrainos invaziją.
SPD pasisakė už referendumą dėl Čekijos išstojimo iš ES, tačiau, susivienijusi su labiau proeuropietišku A. Babišu, šios idėjos atsisakė.
„Manau, kad tai yra rimta grėsmė, jei parlamento pirmininku išrenkamas žmogus, kuris daugelį metų buvo žymiausias mūsų visuomenės politikas, kvestionuojantis mūsų narystę ES ir NATO“, – sakė H. Okamura.
„Tai kelia grėsmę saugumui ir nėra juokai“, – pridūrė jis.
Kadenciją baigiantis vidaus reikalų ministras ir centro partijos STAN vadovas Vitas Rakusanas platformoje „X“ paskelbtame įraše partiją SPD pavadino „partija, kurią teismas leido pavadinti komerciniu nacių judėjimu“.
„Tomio Okamuros kandidatūros iškėlimas į parlamento pirmininko postą yra nacionalinė ir tarptautinė gėda“, – pridūrė jis.
