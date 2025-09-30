„Tarptautiniuose oro uostuose įvedėme įvažiavimo draudimą Rusijos diplomatinių ir verslo pasų turėtojams“, – žurnalistams sakė užsienio reikalų ministras Janas Lipavskis, pridurdamas, kad rusai, turintys Prahos išduotą akreditaciją, galės patekti į šalį.
Čekija apribos Rusijos diplomatinių ir verslo pasų turėtojų keliones
2025-09-30 15:18
Čekija antradienį paskelbė, kad dėl saugumo priežasčių apriboja Rusijos diplomatinių ir verslo pasų turėtojų įvažiavimą į šalį.
Čekija apribos Rusijos diplomatinių ir verslo pasų turėtojų keliones / Asociatyvi Scanpix nuotr.
