Buvusio princo Andrew dukros kentės nuo depresijos?

Jie visada liks broliai, bet vienas monarchas, kitas jo valdžioje. Karolis III atėmė iš brolio Andrew titulus, jam dovanotus dar mamos. Net britų gynybos ministras pareiškė, kad atims ir paskutinį likusį karinį laipsnį – garbės viceadmirolo.
Kas dedasi britų karališkoje šeimoje, šokiravo net JAV prezidentą, o juk pats Donaldas Trumpas vis dar priverstas gintis, ar nedraugavo su princą įklampinusiu seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu.
„Jaučiuosi labai blogai. Tai baisus dalykas, kas nutiko jų šeimai. Tai tragiška situacija. Labai gaila. Turiu omenyje – man gaila šeimos“, – kalbėjo JAV prezidentas D. Trumpas.
J. Epsteino ir Andrew seksualinės aukos Virginios Giuffre brolis giria karališką drąsą, bet žada tęsti teisinę kovą už nusižudžiusią seserį.
„Karalius rodo pavyzdį pasauliui, sakydamas: „Aš palaikau aukas.“ Ir net brolį patrauksiu atsakomybėn. Bet to nepakanka, nes jis vis dar laisvėje“, – sakė velionės V. Giuffre brolis Sky Robertsas.
Pomirtiniuose memuaruose – dar daugiau detalių apie princo ir finansininko J. Epsteino orgijas.
Andrew – tik vienas iš daugelio, kuriuos reikia ištirti.
„Andrew – tik vienas iš daugelio, kuriuos reikia ištirti. Manau, karalius turėtų spausti valdžią išviešinti dokumentus. Turėtų D. Trumpui pasakyti tiesiog pažodžiui – maukis didžiojo berniuko kelnes ir paviešink J. Epsteino failus, kad galėtume susidoroti su tais monstrais“, – teigė S. Robertsas.
Tai viešas skandalas, kuris, pasak psichologų, turės rimtų psichologinių pasekmių artimiesiems – pažeminto nebe princo dukterys Beatrice ir Eugenie gali patirti net depresiją.
Išmestas iš karališkosios rezidencijos prie Vindzoro pilies, 65-erių tėvas turės kraustytis į karaliaus privatų dvarą Sandringame, Norfolko grafystėje. Bent ten gal pasislėps nuo įpykusių britų mokesčių mokėtojų.
„Tai tam tikra netekties forma. Esi lyg atkirstas, bet tėtis vis dar ten. Tarkime, jis išvyks į Norfolko grafystę – fiziškai jo nėra šalia, jo neteko, nors jis nemiręs. Įsivaizduoju, artimieji išgyvens lengvą depresiją“, – aiškino psichologas ir karališkasis ekspertas Arthuras Cassidy'is.
Andrew dukros abi ištekėjusios, bando gyventi kiek įmanoma toliau nuo rūmų dramų ir nekomentuoja tėvo nuodėmių. Jų statusas nesikeis – jos ir toliau dalyvaus karališkose ceremonijose.
„Kažkur skaičiau, kad išlaikyti dukterų titulai – Andrew pergalė. Mane tai kiek nustebino. Jūs teisingai pastebėjote – kol dukros nepadarė nieko blogo, jos negali būti teisiamos už tėvų nuodėmes. Bet tai lyg Sovietų Sąjunga – pasaulis, kuriame šiaip nenorėtume gyventi“, – komentavo istorikas George'as Grossas.
Andrew buvusi žmona Sarah Ferguson net po skyrybų 1996 metais itin artimai bendrauja su buvusiu vyru. Nors išsiskyrė, jie vis dar gyvena rezidencijoje Vindzore. Skandalai klampina ir ją – neteko titulų, o kai paviešintas jos laiškas, kuriame ji J. Epsteiną vadina „didžiausiu draugu“, moteris buvo pašalinta iš labdaros organizacijų globėjų sąrašo.
