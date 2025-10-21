Buvęs Prancūzijos prezidentas Sarkozy atvyko į Santė kalėjimą atlikti bausmės

Jis išėjo iš namų susikibęs rankomis su savo žmona dainininke Carla Bruni, ir išvyko automobiliu, kurį lydėjo policijos motociklininkai.
2007–2012 m. prezidento pareigas ėjęs dešinių pažiūrų politikas rugsėjo mėn. buvo nuteistas penkerių metų laisvės atėmimo bausme už nusikalstamą sąmokslą, susijusį su buvusio diktatoriaus Muammaro al Gaddafio planu finansuoti jo rinkimų kampaniją. Jis taps pirmuoju buvusiu Europos Sąjungos šalies vadovu, atliksiančiu bausmę už grotų.
Nuosprendį apskundęs ir „neteisybę“ pasmerkęs 70-metis N. Sarkozy laisvės atėmimo bausmę atliks Santė kalėjime Paryžiuje.
Vienas jo advokatų antradienį sakė, kad buvęs prezidentas „psichologiškai pasirengė“ kalėti izoliatoriuje, kur jis saugumo sumetimais bus laikomas atskirai nuo kitų kalinių.
„Pirmiausia jis į lagaminą įsidėjo keletą megztinių, nes kalėjime šalta, ir ausų kištukų, nes ten labai triukšminga“, – sakė jis Prancūzijos naujienų kanalui „France Info“, kurį cituoja „The Associated Press“.
„Izoliacija, kurią jis patirs, yra skausminga, bet jis jai pasiruošė“, – pridūrė advokatas.
„Aš nebijau kalėjimo. Aš laikysiu aukštai iškeltą galvą, net ir priešais Santė vatrtus“, – N. Sarkozy sakė laikraščiui „La Tribune Dimanche“, žadėjęs kovoti iki galo.
Laikraštis rašė, kad N. Sarkozy jau pasiruošė kalėjimo krepšį su drabužiais ir 10 šeimos nuotraukų, kurias jam leidžiama pasiimti.
Pasak „The Associated Press“, buvęs prezidentas į kalėjimą taip pat pasiims tris knygas – tiek, kiek leidžiama. Tarp jų Alexandre'o Dumas „Grafas Montekristas“, kurios herojus pabėga iš kalėjimo saloje, kad galėtų keršyti.
Kiek laiko N. Sarkozy praleis kalėjime, kol kas lieka neaišku.
Teismo pirmininkė Nathalie Gavarino nuosprendžio paskelbimo metu sakė, kad nusikaltimai buvo „išskirtinio sunkumo“, todėl nurodė jį įkalinti, net jei jis pateiks apeliaciją.
Tačiau manoma, kad buvusio prezidento tikriausiai advokatai prašys jį paleisti vos tik jam įžengus į kalėjimą, nes pagal nustatytą tvarką būtent tada galima pateikti tokio pobūdžio prašymą, o apeliacinis teismas turės du mėnesius prašymui išnagrinėti.
Santė kalėjime yra kalėję keletas žymių kalinių, tarp jų – Venesuelos kovotojas Ilichas Ramirezas Sanchezas, dar žinomas kaip Carlosas „Šakalas“, kuris vėliau buvo perkeltas į kitą kalėjimą.
2022 m. Santė kalėjimo kameroje rastas negyvas Prancūzijos modelių agentas Jeanas Lucas Brunelis, artimas nuteisto JAV už seksualinius nusikaltimus nuteisto Jeffrey Epsteino bendražygis. Jis buvo kaltinamas nepilnamečių žaginimu.
