Buvęs Prancūzijos premjeras Attalis sieks prezidento posto

Jis tapo antruoju žymiu centristu, metančiu iššūkį kraštutiniams dešiniesiems rinkimuose. Prezidentas Emmanuelis Macronas baigs antrą kadenciją ir rinkimuose dalyvauti nebegalės.
„Nusprendžiau kandidatuoti į prezidentus“, – sakė 37-erių G. Attalis, kuris 2024 metais tapo jauniausiu ministru pirmininku Prancūzijos istorijoje.
„Nebegaliu pakęsti tokios Prancūzijos politikos, kurioje tėra 50 nuosmukio valdymo atspalvių“, – pareiškė jis.
Naujausias kandidatas į prezidentus, homoseksualumo neslepiantis paryžietis, vadovaujantis E. Macrono įkurtai partijai „Atgimimas“ (Renaissance), tikisi vadovauti centristų stovyklai 2027 metų rinkimuose.
„Daug keliavęs po Prancūziją ir sutikęs daug prancūzų, įsitikinau – labai stipriai – kad geriausi mūsų skyriai dar laukia ateityje“, – sakė jis.
Jam teks konkuruoti su 55-erių Edouard'u Philippe'u, buvusiu ankstesnės E. Macrono vyriausybės vadovu, kuris dabar vadovauja savo partijai „Horizontai“.
Visuomenės apklausos rodo, kad E. Philippe'as galėtų laimėti prezidento rinkimus antrajame ture prieš kraštutinius dešiniuosius.
Kalbėdamas su žurnalistais Miur de Bareze, G. Attalis pažadėjo pakelti žmonių dvasią, „kad kiekvienas Prancūzijoje galėtų sau pasakyti, jog jų vaikai, anūkai gyvens geriau“.
Jis taip pat pažadėjo pakelti Prancūziją, kad „kiekvienas prancūzas Prancūzijoje galėtų sau pasakyti, jog mūsų šalis vėl taps pirmaujančia Europos galybe“.
G. Attalis greitai iškilo po to, kai būdamas kiek vyresnis nei 20 metų atėjo į politiką.
2017 metais jis buvo išrinktas į Prancūzijos parlamento žemuosius rūmus, o vėliau ėjo vyriausybės atstovo spaudai, biudžeto ministro ir švietimo ministro pareigas.
Jis atsistatydino iš ministro pirmininko pareigų po to, kai E. Macronas 2024 metų vasarą paleido parlamentą, vildamasis, kad taip pavyks sustabdyti kraštutinių dešiniųjų veržimąsi į priekį.
Tačiau pirmalaikiai rinkimai davė priešingą rezultatą ir leido kraštutinių dešiniųjų „Nacionaliniam sambūriui“ tapti didžiausia partija parlamente, kuriame nė viena jėga neturi daugumos – tai lėmė kelis mėnesius trukusią politinę aklavietę.
G. Attalis atsiribojo nuo E. Macrono dėl parlamento paleidimo, teigdamas, kad su juo nebuvo konsultuotasi.
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