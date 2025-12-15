 Buvęs Pietų Korėjos prezidentas tyčia bandė išprovokuoti Pchenjaną

2025-12-15 16:49
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Buvęs Pietų Korėjos prezidentas Yoon Suk Yeolas karo padėties paskelbimą prieš metus planavo iš anksto.

Buvęs Pietų Korėjos prezidentas tyčia bandė išprovokuoti Pchenjaną / Scanpix nuotr.

Jis, be kita ko, sąmoningai bandė išprovokuoti Šiaurės Korėjos karinį atsaką, kad turėtų pretekstą savo šalyje paskelbti karo stovį bei užsitikrinti politinę galią, pirmadienį Seule pareiškė specialioji prokuratūra.

2024 m. gruodžio 3 d. vakare Yoon Suk Yeolas netikėtai paskelbė  karo padėtį, taip įstumdamas šalį į didelę politinę krizę. Oficialiai ją sukėlė ginčas dėl biudžeto.

Konservatorių politikas drastišką žingsnį argumentavo būtinybe apsaugoti Pietų Korėją nuo esą valstybei priešiškos ir Kinijos Komunistų partijos veikiamos kairiosios opozicijos. To įrodymų buvęs prezidentas nepateikė.

Specialiosios prokuratūros tyrimas dabar parodė, kad Yoon Suk Yeolas planus paskelbti karo padėtį kurpė mažiausiai nuo 2023 m. spalio.

Jis ir jo tuometinis gynybos ministras, be kita ko, kaltinami nurodę suengti slaptą dronų akciją prieš Šiaurės Korėjos teritoriją. Tačiau Pchenjanas į ją nereagavo karinėmis priemonėmis.

Yoon Suk Yeolas šiuo metu yra teisiamas. Be kita ko, jis kaltinamas maištu – tai ypač  sunki nusikalstama veika, už kurią teoriškai gali būti skirta mirties bausmė.

Nuo vasaros Pietų Korėjai vadovauja Lee Jae Myungas, kairiųjų centristinių pažiūrų politikas ir ilgametis Yoon Suk Yeolp konkurentas.

Šiame straipsnyje:
Pietų Korėja
perversmas
tyrimas

