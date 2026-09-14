Buvęs NATO vadovas Jensas Stoltenbergas dalinsis saugumo konferencijos pirmininko pareigomis

Dešimtmetį transatlantiniam gynybos aljansui vadovavęs 67-erių J. Stoltenbergas 2024 metais buvo paskirtas vadovauti šiam kasmetiniam renginiui, kuris yra vienas didžiausių saugumo ir gynybos klausimams skirtų susitikimų.
Tačiau jis atidėjo pareigų perėmimą po to, kai 2025 metų pradžioje jo draugas, Norvegijos premjeras Jonas Gahras Store (Jonas Garas Stiorė) pakvietė jį dirbti vyriausybėje.
Pirmadienį abi šalys paskelbė, kad J. Stoltenbergas pirmininkavimo konferencijai pareigomis dalinsis su Vokietijos diplomate Helga Schmid (Helga Šmit).
„Pareigų perdavimas iš ilgamečio pirmininko, ambasadoriaus Wolfgango Ischingerio (Volfgango Išingerio) dviem naujiems bendrapirmininkiams įvyks deramu laiku iki 2027 metų vasario, kad jie galėtų surengti artėjančią Miuncheno saugumo konferenciją“, – sakoma MSC pranešime.
Norvegijos finansų ministerija nurodė, kad J. Stoltenbergas „nebus vykdomasis vadovas“, tačiau išlaikys savo vietą MSC fondo taryboje.
„Tai bus labiau pastebimas vaidmuo, ypač per metinę konferenciją, tačiau be to, su MSC susijęs darbo krūvis finansų ministrui Stoltenbergui reikšmingai nepasikeis“, – el. laiške naujienų agentūrai AFP teigė ministerija.
Pirmadienį laikraščio „Dagens Naeringsliv“ (DN) cituojamas J. Stoltenbergas sakė: „Man svarbiau būti finansų ministru Norvegijoje nei vadovu Miunchene.“
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