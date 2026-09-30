Burnhamui užsiminus apie JK grįžimą į ES, Macronas sako: sveiki sugrįžę

„Jei britai nori sugrįžti ir jei ministras pirmininkas juda šia kryptimi, manau, kad tai yra labai gera žinia tiek jo šaliai, tiek europiečiams“, – spaudos konferencijoje Madride prancūziškai pridūrė E. Macronas.
„Sugrįžkite“, – pridūrė jis, stovėdamas šalia Ispanijos ministro pirmininko Pedro Sanchezo.
A. Burnhamas, kuris ministru pirmininku dirba nuo liepos, kai leiboristų parlamentarai nuvertė Keirą Starmerį, anksčiau trečiadienį paskelbtame interviu sakė, kad grįžimas į ES yra vienas iš galimų atsakymų į neišvengiamą klausimą, kaip galėtų atrodyti būsimi JK santykiai su Europa.
Tokie jo komentarai nuskambėjo po to, kai jis savo valdančiosios Leiboristų partijos metinėje konferencijoje pareiškė, jog prieš vėliau šiais metais planuojamą viršūnių susitikimą su bloku išdėstys „įvairias galimybes“ dėl būsimų ryšių su ES.
E. Macronas teigė, kad kai JK buvo ES narė, britai „visada buvo naudingi padėdami mums supaprastinti dalykus“ ir buvo „reiklūs partneriai“.
„Andy Burnhamas yra teisus, rodydamas tokią drąsą“, – pridūrė jis.
Prancūzijos prezidentas taip pat atkreipė dėmesį į ribas, su kuriomis susiduria JK, siekdama glaudesnių ryšių su ES, tačiau likdama už bloko ribų, praėjus dešimtmečiui po balsavimo dėl „Brexit“.
„Negalima rinktis tarp Sąjungos laisvių ir nuspręsti pasiimti tai, kas mums tinka, o ne visa kita“, – pažymėjo jis.
P. Sanchezas laikėsi panašios pozicijos ir pavadino „Brexit“ „didžiuliu praradimu tiek britų visuomenei, tiek visam Europos projektui“.
Jei JK siektų vėl prisijungti prie bloko, „tuomet, žinoma, Ispanija tam pritartų ir vėl atvertų rankas broliškai tautai“, – pridūrė jis.
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