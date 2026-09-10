Budanovas trečiąjį savo „suėmimą už akių“ Rusijoje pavadino absurdo šedevru

Pasak „Ukrinform“, šį pareiškimą jis paskelbė „Telegram“ platformoje.
„Vadinamojo Rusijos „teismo“ sprendimai neturi jokios reikšmės nei man, nei likusiai žmonijai. Vienintelis svarbus dalykas yra mano darbas, verčiantis priešą panikuoti ir priimti tokius absurdo šedevrus. Tokius priešo veiksmus laikau savotišku mano darbo efektyvumo pripažinimu. Na, aš negaliu nuleisti kartelės – dirbsiu toliau taip pat produktyviai. Aš tarnauju Ukrainos žmonėms!“ – sakė K. Budanovas.
Kiek anksčiau Rusijos propagandos priemonės „RIA Novosti“ ir „TASS“ pranešė, kad Maskvos miesto teismas „už akių suėmė“ Prezidento kanceliarijos vadovą ir buvusį Pagrindinės žvalgybos direkcijos vadovą K. Budanovą dėl kaltinimų tariamai „draudžiamų karybos priemonių ir metodų naudojimu“.
Tai jau trečiasis K. Budanovo „suėmimas“ Rusijoje.
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