Britų premjeras neigė Trumpo teiginius dėl šariato teisės

D. Trumpas tokį komentarą išsakė antradienį Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje Niujorke pasakytoje kalboje, kritikuodamas Sadiqą Khaną – pirmąjį Londono meru tapusį musulmoną.
„Žiūriu į Londoną, kur turite siaubingą merą, siaubingą, siaubingą merą, ir jis (miestas) pasikeitė, jis labai pasikeitė“, – sakė D. Trumpas.
„Dabar jie nori pereiti prie šariato teisės. Bet jūs esate kitoje šalyje, jūs negalite to daryti“, – pridūrė jis, turėdamas omenyje islamo teisės kodeksą, pagrįstą Korano mokymu.
K. Starmeris žurnalistams Londone sakė, kad yra „keletas dalykų“, dėl kurių jis ir D. Trumpas nesutaria, nepaisant sėkmingo ir draugiško prezidento valstybinio vizito šio mėnesio pradžioje.
„Tai vienas iš jų. Idėja įvesti šariato teisę yra nesąmonė, o Sadiqas Khanas yra labai geras žmogus ir iš tikrųjų mažina sunkių nusikaltimų skaičių“, – sakė jis.
„Praėjusią savaitę turėjome gerą valstybinį vizitą, bet šiuo klausimu aš su juo nesutinku (...). Komentarai apie šariato teisę buvo juokingi“, – pridūrė jis.
S. Khanas, priklausantis K. Starmerio centro kairiųjų Leiboristų partijai, jau seniai nesutaria su D. Trumpu.
2016 metais, kai pradėjo eiti pareigas, jis kritikavo D. Trumpą, kuris tuomet dar buvo kandidatas į prezidentus, dėl pasiūlyto kelionių draudimo žmonėms iš kai kurių musulmoniškų šalių.
Prieš pirmąjį D. Trumpo valstybinį vizitą į Londoną 2019 metais S. Khanas taip pat palygino jį su „XX amžiaus ketvirtojo ir penktojo dešimtmečių Europos diktatoriais“.
Po naujausio D. Trumpo žodinio išpuolio S. Khanas pavadino prezidentą „rasistu, seksistu, mizoginu ir islamofobu“.
