BRICS šalys: kviečiame vengti veiksmų, kurie galėtų dar labiau paaštrinti susidariusią situaciją

„Reiškiame didelį susirūpinimą dėl nuolat augančios įtampos Artimuosiuose Rytuose ir Vakarų Azijoje bei, primindami savo atitinkamas nacionalines pozicijas, raginame laikytis maksimalaus susilaikymo. Taip pat kviečiame vengti veiksmų, kurie galėtų dar labiau paaštrinti susidariusią situaciją“, – teigiama pranešime.
Gegužę Naujajame Delyje susitikę BRICS grupės užsienio reikalų ministrai nesugebėjo suderinti bendro pareiškimo, nes narės Iranas, Saudo Arabija ir Jungtiniai Arabų Emyratai nesutarė dėl karo, prasidėjusio vasario 28 dieną po JAV ir Izraelio smūgių.
Vis dėlto šeštadienį per lyderių susitikimą, surengtą po intensyvių diplomatinės šeimininkės Indijos pastangų, pareiškimas buvo paskelbtas.
Dokumente taip pat pasmerkti išpuoliai prieš civilinę infrastruktūrą ir branduolinius objektus.
„Reiškiame didelį susirūpinimą dėl tyčinių atakų prieš civilinę infrastruktūrą ir taikius branduolinius objektus, kuriems taikomos visapusiškos Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) saugumo garantijos, nes tai pažeidžia tarptautinę teisę ir atitinkamas TATENA rezoliucijas“, – rašoma jame.
„Branduolinės saugos ir saugumo reikalavimų privalu laikytis visada, net ir ginkluotų konfliktų metu, siekiant apsaugoti žmones bei aplinką nuo žalos“, – teigiama pareiškime.
BRICS buvo įkurta 2009 metais kaip forumas didžiausioms kylančioms ekonomikoms, siekiančioms didesnės įtakos institucijose, kuriose dominuoja Vakarų valstybės.
Kinijos prezidentas Xi Jinpingas (Si Dzinpingas), šeštadienį kalbėdamas dviejų dienų viršūnių susitikimo atidaryme, pažymėjo, kad karas Artimuosiuose Rytuose „neatitinka bendrų tarptautinės bendruomenės interesų“, praneša valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“.
Viršūnių susitikime dalyvauja Indijos ministras pirmininkas Narendra Modi (Narendra Modis), Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Irano prezidentas Masoudas Pezeshkianas (Masudas Pezeškianas).
„Atkreipiame dėmesį į dabartinį pasaulinį poliarizacijos ir nepasitikėjimo kontekstą bei skatiname imtis visuotinių veiksmų, stiprinančių tarptautinę taiką ir saugumą“, – nurodoma bendrame pareiškime.
„Pabrėžiame būtinybę dirbti kartu, kad būtų užtikrintas sklandus pasaulinės prekybos, tiekimo grandinių ir energijos srautų judėjimas, laikantis galiojančios tarptautinės teisės“, – priduriama tekste.
Viršūnių susitikime Naujajame Delyje taip pat dalyvauja JAE prezidentas Mohamedas bin Zayedas Al Nahyanas (Mohamedas bin Zajedas Al Nahjanas) bei Egipto prezidentas Abdelis Fattahas al Sisi (Abdelis Fatahas Sisis). Tikimasi, kad šeštadienį vėliau prisijungs Saudo Arabijos užsienio reikalų ministras princas Faisalas bin Farhanas.