Brazilijos teismas skyrė buvusiam prezidentui 27 metus kalėjimo

Tai įvyko po istorinio teismo proceso, kuris suskaldė tautą ir sukėlė JAV pasipiktinimą.
Su šia bausme 70 metų kraštutinių dešiniųjų lyderis gali praleisti visas likusias savo dienas kalėjime.
Teisėjai keturiais balsais prieš vieną nubalsavo už J. Bolsonaro pripažinimą kaltu dėl sąmokslo nuversti Luizą Inacio Lulą da Silvą po to, kai šis jį nugalėjo 2022 metų spalio rinkimuose.
Prokurorai teigė, kad planas žlugo tik dėl to, kad trūko kariuomenės vadovybės paramos.
J. Bolsonaro gynybos komanda pavadino bausmę „neįtikėtinai pertekline“ ir paskelbė, kad pateiks skundą, „taip pat ir tarptautiniu lygmeniu“.
Vašingtonas netruko sureaguoti į vyro, praminto „tropikų Trumpu“, apkaltinamąjį nuosprendį.
Valstybės sekretorius Marco Rubio pareiškė, kad Jungtinės Valstijos „atitinkamai sureaguos“ į tai, ką jis pavadino politiškai motyvuota „raganų medžiokle“.
Brazilijos užsienio reikalų ministerija atkirto, teigdama, kad M. Rubio „grasinimai“ jos neišgąsdins.
