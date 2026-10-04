 Brazilija renka prezidentą: Lulai iššūkį meta Bolsonaro sūnus

Brazilija renka prezidentą: Lulai iššūkį meta Bolsonaro sūnus

2026-10-04 09:40
Marius Jakštas (ELTA)

Politiškai stipriai susiskaldžiusios Brazilijos rinkėjai sekmadienį renka prezidentą. Dėl pergalės atkakliai varžosi dabartinis kairiųjų pažiūrų šalies vadovas Luizas Inacio Lula da Silva ir dešiniųjų senatorius Flavio Bolsonaro.

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<span>Brazilija renka prezidentą: Lulai iššūkį meta Bolsonaro sūnus</span>
Brazilija renka prezidentą: Lulai iššūkį meta Bolsonaro sūnus / EPA-ELTA nuotr./DI montažas

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Balsavimo teisę turi apie 159 mln. žmonių.

Prognozuojama, kad nė vienam iš dviejų favoritų pirmajame ture greičiausiai nepavyks surinkti pergalei būtinos absoliučios balsų daugumos, todėl tikėtina, kad jie susirungs antrajame ture spalio 25 d.

Per rinkimų kampaniją daugiausia dėmesio skirta nusikalstamumui, valstybės vaidmeniui, Aukščiausiojo Teismo nepriklausomumui ir santykiams su Jungtinėmis Valstijomis.

Liberalų partijai (PL) priklausantis F. Bolsonaro siekia mažinti valstybės teikiamų paslaugų apimtį ir griežčiau kovoti su nusikalstamumu.

Darbininkų partijai (PT) priklausantis Lula siekia tęsti savo vyriausybės socialines programas ir viešąsias investicijas bei išlaikyti svarbų valstybės vaidmenį.

2023 m. į prezidento postą sugrįžęs Lula siekia ketvirtos kadencijos. Anksčiau jis šalies prezidento pareigas ėjo 2003–2010 m.

F. Bolsonaro senatoriumi dirba nuo 2019 m. ir prezidento rinkimuose dalyvauja pirmą kartą.

Jo tėvas, buvęs prezidentas Jairas Bolsonaro, 2022 m. prezidento rinkimus nedidele persvara pralaimėjo Lulai. Vėliau Aukščiausiasis Teismas už mėginimą įvykdyti perversmą po pralaimėtų rinkimų jam skyrė daugiau kaip 27 metų laisvės atėmimo bausmę.

Dėl sveikatos problemų J. Bolsonaro šiuo metu bausmę atlieka namų arešto sąlygomis.

Taip pat renkami gubernatoriai ir Kongresas

Prezidento posto iš viso siekia 12 kandidatų. Be Lulos ir F. Bolsonaro, tarp jų yra gubernatoriai Ronaldo Caiado ir Romeu Zema, taip pat psichiatras ir rašytojas Augusto Cury. Apklausose kiti kandidatai gerokai atsilieka nuo dviejų favoritų.

Be prezidento ir viceprezidento, brazilai renka du trečdalius 81 vietą turinčio Senato narių ir visus 513 Deputatų Rūmų narių.

Rinkėjai taip pat renka gubernatorius 26 šalies valstijose ir Federalinėje apygardoje bei valstijų įstatymų leidžiamųjų institucijų narius.

Brazilijoje balsavimas yra privalomas. Pirmųjų preliminarių rezultatų laukiama užsidarius rinkimų apylinkėms.

Šiame straipsnyje:
Brazilija
prezidento rinkimai

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