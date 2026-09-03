Bosnijos ir Hercegovinos pasienyje su Kroatija sulaikyti dešimtys į ES vykusių migrantų

Trečiadienį per operacijas šiaurės Bosnijoje, netoli Bistricos, buvo sulaikytos dvi žmonių grupės, bandžiusios neteisėtai kirsti sieną, teigiama pasienio policijos pranešime.
Vieną grupę sudarė 40 Pakistano ir 23 Bangladešo piliečiai.
Atskirai tame pačiame rajone buvo sulaikyti dar 33 migrantai – Afganistano, Bangladešo ir Pakistano piliečiai, priduriama pranešime.
Policija konfiskavo dvi valtis, kuriomis migrantai ketino persikelti per Savos upę, ir nustatė du įtariamus kontrabandininkus.
Bosnija ir Hercegovina yra vadinamajame Balkanų maršrute, kuriuo dokumentų neturintys migrantai nuolat naudojasi siekdami pasiekti ES.
ES sienų apsaugos agentūros „Frontex“ duomenimis, per pirmus septynis šių metų mėnesius Balkanų maršrute užregistruota daugiau nei 4,9 tūkst. neteisėtų sienos kirtimo atvejų.
„Frontex“ duomenys rodo, kad šis skaičius buvo 26 proc. mažesnis, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu.
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