 Bosnijos ir Hercegovinos pasienyje su Kroatija sulaikyti dešimtys į ES vykusių migrantų

Bosnijos ir Hercegovinos pasienyje su Kroatija sulaikyti dešimtys į ES vykusių migrantų

2026-09-03 20:54
BNS inf.

Beveik 100 migrantų iš Afganistano, Bangladešo ir Pakistano buvo sulaikyti, kai bandė neteisėtai kirsti Bosnijos ir Hercegovinos sieną su Europos Sąjungos (ES) nare Kroatija, ketvirtadienį pranešė policija.

<span>Bosnijos ir Hercegovinos pasienyje su Kroatija sulaikyti dešimtys į ES vykusių migrantų</span>
Bosnijos ir Hercegovinos pasienyje su Kroatija sulaikyti dešimtys į ES vykusių migrantų / Alamy nuotr.

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Trečiadienį per operacijas šiaurės Bosnijoje, netoli Bistricos, buvo sulaikytos dvi žmonių grupės, bandžiusios neteisėtai kirsti sieną, teigiama pasienio policijos pranešime.

Vieną grupę sudarė 40 Pakistano ir 23 Bangladešo piliečiai.

Atskirai tame pačiame rajone buvo sulaikyti dar 33 migrantai – Afganistano, Bangladešo ir Pakistano piliečiai, priduriama pranešime.

Policija konfiskavo dvi valtis, kuriomis migrantai ketino persikelti per Savos upę, ir nustatė du įtariamus kontrabandininkus.

Bosnija ir Hercegovina yra vadinamajame Balkanų maršrute, kuriuo dokumentų neturintys migrantai nuolat naudojasi siekdami pasiekti ES.

ES sienų apsaugos agentūros „Frontex“ duomenimis, per pirmus septynis šių metų mėnesius Balkanų maršrute užregistruota daugiau nei 4,9 tūkst. neteisėtų sienos kirtimo atvejų.

„Frontex“ duomenys rodo, kad šis skaičius buvo 26 proc. mažesnis, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu.

Šiame straipsnyje:
migrantai
Kroatija
Frontex

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