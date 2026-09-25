 Billas Gatesas: nereguliuojamas DI gali sukelti milijardą mirčių

Billas Gatesas: nereguliuojamas DI gali sukelti milijardą mirčių

2026-09-25 23:50
Živilė Aleškaitienė (DPA)

Vienas iš „Microsoft“ įkūrėjų Billas Gatesas mano, kad dirbtinis intelektas (DI) galiausiai gali tapti „milijardo žmonių mirčių“ priežastimi, sakė jis penktadienį parodytame interviu, ragindamas reguliuoti šią technologiją.

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Billas Gatesas
Billas Gatesas / EPA-ELTOS nuotr.

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„DI tikrai yra pakankamai galingas, kad paskatintų įvykius, kurie, na, žinote, galėtų lemti milijardo žmonių mirtį“, – sakė jis NBC, paklaustas, ar, jo manymu, DI yra pakankamai galingas, kad pražudytų visą žmoniją.

„Dar niekada nebuvo tokio galingo ginklo kaip piktų kėslų turinčių žmonių ir jų naudojamų naujausių DI priemonių derinys“, – sakė JAV milijardierius.

Paklaustas, ar, jo manymu, DI reguliuoti reikia teisės aktų, B. Gatesas sakė: „Niekas nemano, kad pakanka savireguliacijos.“

„Reikia, kad teisėsaugos institucijos ir politikai įsitrauktų į diskusiją, kokios turėtų būti apsaugos priemonės ir priežiūra.“

Diskusijos dėl DI reguliavimo įgavo naują pagreitį po to, kai pirmaujančios bendrovės, įskaitant „ChatGPT“ kūrėją „OpenAI“ ir „Anthropic“, po virtinės didelio atgarsio sulaukusių kibernetinių įsilaužimų pareiškė esančios pasirengusios sulėtinti šios technologijos plėtrą.

 
Šiame straipsnyje:
DI
dirbtinis intelektas
Microsoft įkūrėjas
Billas Gatesas

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