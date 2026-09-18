Beveik pusė vokiečių tikisi, kad iki metų galo Merzo nebeliks pareigose

Apklausa parodė, kad 48 proc. iš 1 611 apklaustų suaugusiųjų tikisi, jog iki metų pabaigos F. Merzas nebebus kancleriu, 31 proc. mano, kad jis liks pareigose, o 21 proc. neatsakė.
F. Merzas, kurio reitingai pastaraisiais mėnesiais smarkiai krito, sekmadienį gali patirti dar vieną pažeminimą, nes dvi rytinės žemės rengiasi rinkimams – praėjus dviem savaitėms po to, kai Saksonijoje-Anhalte triuškinančią pergalę pasiekė kraštutinių dešiniųjų partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD).
Rinkimai Saksonijoje-Anhalte, kur AfD surinko beveik 44 proc. balsų, o F. Merzo vadovaujami konservatyvūs krikščionys demokratai (CDU) – tik 17 proc., sukėlė rimtų spėliojimų, ar kancleris negali būti priverstas atsistatydinti.
Naujausios apklausos rodo, kad Meklenburge-Pomeranijoje CDU surinktų apie 7 proc. balsų – tai pavojingai arti 5 proc. kartelės, norint patekti į parlamentą. Jei prognozės pasitvirtintų, tai būtų blogiausias CDU rezultatas bet kurioje iš 16 Vokietijos federalinių žemių arba nacionaliniu lygmeniu nuo Antrojo pasaulinio karo.
Berlyne Kairiųjų partija nežymiai lenkia CDU, todėl konservatoriams gresia pavojus prarasti Vokietijos sostinės mero postą.
Tačiau F. Merzas stengiasi atremti spekuliacijas dėl savo ateities ir po rinkimų Saksonijoje-Anhalte pabrėžė, kad „pasiduoti man nėra priimtinas variantas“.
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